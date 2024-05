Congo-Brazzaville: Contrôle d'Etat - Nécessité d'installer des dispositifs de contrôle dans les collectivités locales

Le directeur interdépartemental du Contrôle d'Etat, de la Qualité du service public et de la Lutte contre les antivaleurs de Pointe-Noire et Kouilou, Fortunat Adrien Miaka, a entamé, il y a quelques jours, une série de rencontres avec les différents administrateurs-maires de la ville de Pointe-Noire. Cela lui a permis de rappeler la nécessité de la mise en place des dispositifs de contrôle interne au sein des collectivités locales.

Obéissant aux missions régaliennes prescrites par le ministère du Contrôle d'Etat, de la Qualité du service public et de la Lutte contre les antivaleurs piloté par Jean Rosaire Ibara, le directeur interdépartemental du contrôle d'Etat, Fortunat Miaka, a initié des rencontres avec des responsables des structures de l'Etat et des collectivités locales pour échanger sur les questions de gouvernance publique.

C'est ainsi qu'il a rencontré, en début de cette semaine, Jean Romuald Tchicamboud, administrateur-maire du troisième arrondissement Tié-Tié, et Lauréate Mberi-Bigny, administrateur-maire du deuxième arrondissement, Mvou Mvou. Leurs échanges ont tourné autour de la mise en oeuvre du programme d'activités 2024 des directions générales dudit ministère et de la remise de l'arrêté portant attributions et organisation des directions départementales.

Profitant de cet instant, Fortunat Adrien Miaka a rappelé la nécessité de la mise en place des dispositifs de contrôle interne au sein des collectivités locales, de l'implémentation du système de management de la qualité dans le but d'améliorer la prise en charge de l'usager, de la réception à la livraison des prestations en passant par le traitement.

Il a été enfin question de la promotion des bonnes pratiques d'éthique, de dignité et de déontologie professionnelle dans ces structures. Pour clore leurs rencontres, le directeur interdépartemental du Contrôle d'Etat, de la Qualité du service public et de la Lutte contre les antivaleurs a remis aux deux administrateurs-maires une copie des arrêtés 7001,7002et 7003 du 17 avril 2024, portant organisation et fonctionnement des directions départementales du ministère du Contrôle d'Etat, de la Qualité du service public et de la Lutte contre les antivaleurs.

L'objectif de ces rencontres était, entre autres, de faire connaître cette structure aux différentes collectivités locales, leur présenter les nouveaux arrêtés qui régissent les directions départementales et leurs lignes directrices. Il sied de rappeler que ce ministère lutte contre les antivaleurs, concrétise la politique nationale en matière de contrôle d'Etat, de la qualité du service public et de la lutte contre les antivaleurs. Dans le premier intitulé du décret qui l'institue, il est chargé de contrôler principalement la mise en oeuvre des politiques de la gouvernance publique définies par les pouvoirs publics Notons que ces rencontres se poursuivront également auprès des administrateurs-maires des communautés urbaines et sous-préfets du département du Kouilou dans les tout prochains jours.