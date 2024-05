Afrique de l'Ouest: BRVM - Le titre Sicable Côte d'Ivoire réalise la meilleure performance de hausse de cours avec 7,11%.

A l'issue de la séance de cotation de ce jeudi 16 mai 2024 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), le titre Sicable Côte d'Ivoire a réalisé la meilleure performance en termes de hausse de cours avec 7,11%.

Le cours de cette valeur est ainsi passé de 985 FCFA la veille à 1 055 FCFA ce 16 mai 2024, soit une augmentation de 70 FCFA. La perspective de toucher un dividende net par action de 79,58 FCFA le 31 mai 2024 a motivé les transactions des investisseurs sur le titre Sicable Côte d'Ivoire. Au 31 décembre 2023, cette entreprise a réalisé un résultat net après impôts de 1,429 milliard de FCFA en progression de 33% par rapport à l'exercice 2022.

Sicable Côte d'Ivoire occupe la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours devant les titres Coris Bank International Burkina Faso (plus 5,00% à 9 975 FCFA), Total Sénégal (plus 3,60% à 3 600 FCFA), SMB Côte d'Ivoire (plus 2,97% à 11 800 FCFA) et Orange Côte d'Ivoire (plus 2,24% à 11 400 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Oragroup Togo (moins 7,40% à 1 565 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (moins 7,36% à 1 510 FCFA), BOA Mali (moins 7,35% à 1 575 FCFA), Air Liquide Côte d'Ivoire (moins 7,14% à 650 FCFA) et ETI Togo (moins 5,88% à 16 FCFA).

Les activités du marché sont tous en baisse ce jeudi 16 mai 2024. La valeur des transactions s'est ainsi située à 1,046 milliard FCFA contre 1,482 milliard FCFA le mercredi 15 mai 2024.

La capitalisation boursière du marché des actions a poursuivi la baisse enregistré la veille, avec -29,885 milliards de FCFA (après - 89,776 milliards la veille), s'établissant à 8 162,273 milliards de FCFA contre 8 192,158 milliards de FCFA précédemment.

Celle du marché des obligations est passée de 10 266,058 milliards FCFA la veille à 10 248,230 milliards FCFA ce jeudi 16 mai 2024.

Les trois indices sont tous en repli. L'indice BRVM Composite a ainsi perdu 0,36% à 219,40 contre 220,20 points la veille.

De son côté, l'indice BRVM 30 est en baisse de 0,44% à 109,69 points contre 110,17 points précédemment.

Quant à l'indice BRVM Prestige, il s'est replié de 0,83% à 102,24 points contre 103,10 points la veille.