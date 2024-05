Ile Maurice: Reza Dulymamode, poésie, chanson et film - «Croyez en vos rêves»

Dans le monde bouillonnant de la création artistique, certains jeunes se distinguent par leur passion contagieuse et leur dévouement à l'art sous toutes ses formes.

Parmi eux, Reza Dulymamode se démarque par son engagement vibrant et son esprit visionnaire. Il a plusieurs cordes à son arc et porte l'art avec un grand A dans le coeur. Reza est de ceux qui croient, il croit en lui, en son art et sa capacité. Cet amoureux de bonne poésie et de bonne littérature est un personnage très respecté dans le milieu de l'art.

Animateur radio émérite, Reza captive les auditeurs avec son émission sur la culture où il partage son amour pour les arts sous toutes leurs formes. Mais ce n'est là qu'une facette de sa personnalité multiforme. Reza est également un chanteur talentueux et un poète inspiré, donnant vie à ses émotions à travers ses compositions et ses vers.

Récemment, c'est le film Karine at the music store qui a fait sensation. Cette oeuvre de huit minutes, réalisée aux côtés de son fidèle ami Jérémy Sulpis, est un film captivant qui met en lumière l'histoire des deux protagonistes et célèbre la ville de Bordeaux, une ville chère au coeur de Reza. Le film, dit-il, est bien plus qu'une simple production artistique.

Réalisé avec des moyens rudimentaires, dont un téléphone pour la prise de son et deux caméras, Karine at the Music Store témoigne de la force de détermination et de conviction. À travers des images poignantes de l'Inde, du pays où Jérémy a voyagé, de Bordeaux, du foyer familial de Reza en France et même du garage, le film invite les spectateurs à croire en leurs rêves et à poursuivre leurs passions, quel que soit le défi. «On voulait faire ce projet depuis belle lurette, et j'ai beaucoup insisté sur le fait que le film devait être en noir et blanc.»

Pour Reza Dulymamode, ce court-métrage représente bien plus qu'un simple projet artistique. Il incarne l'essence même de son mantra : croire en ses rêves et persévérer avec détermination. Karine at the Music Store est le deuxième opus cinématographique issu de la collaboration entre Reza et Jérémy, après leur premier film Authentique. En discutant déjà de leur prochain projet, ces deux jeunes artistes témoignent de leur engagement indéfectible envers la création et l'expression artistique.

En parallèle de ses activités cinématographiques, Reza travaille également sur la sortie imminente de son album musical, un projet qui promet d'enchanter les amateurs de sonorités originales et de paroles poignantes. Pour Reza, l'art n'est pas simplement un moyen d'expression, mais aussi une véritable philosophie de vie. Il croit fermement que chacun possède en lui le potentiel de réaliser de grandes choses, pour peu qu'il ait la foi et la détermination nécessaires. À travers ses oeuvres, Reza inspire et encourage les autres à embrasser leur créativité et à croire en leurs capacités.

En définitive, Reza incarne l'esprit de la jeunesse artistique moderne, où l'amour de l'art et l'amitié sont au coeur de chaque entreprise. Son parcours est un témoignage vibrant de la puissance de la passion et de la détermination, un exemple inspirant pour tous ceux qui osent rêver en grand.