Ile Maurice: Des familles vivent dans l'angoisse

À Bois-Rouge, petite localité du village de Pamplemousses, une demi-douzaine de familles vivent dans l'angoisse à chaque fois qu'il commence à pleuvoir. Et lorsqu'il y a de grosses averses, leurs maisons sont inondées, affectant leurs meubles, de même que leurs appareils électroménagers.

Pourtant, depuis plus de deux ans, ces familles, qui vivent à la rue Laboard, ont effectué des démarches auprès des autorités concernées pour qu'elles trouvent une solution à ce problème d'inondation mais en vain. L'une d'elles, la famille Mangalia, s'est tournée vers l'express pour faire état de sa crainte que sa maison soit inondée à nouveau.

Arvind Mangalia explique qu'il a contacté les autorités et plus particulièrement la National Development Unit (NDU) depuis neuf ans et que des ingénieurs ont été dépêchés sur place pour tenter de trouver des solutions. Mais que rien n'a changé. Selon lui, il faut que le canal qui passe devant sa cour soit élargi et qu'un tuyau de la Central Water Authority (CWA) soit enlevé. Il soutient que les autorités ont déjà fait l'acquisition obligatoire d'un terrain pour effectuer des travaux mais il dit ne pas comprendre pourquoi ils ne les ont pas démarrés jusqu'ici. Il souhaite que les instances responsables considèrent rapidement sa requête pour que sa famille, ainsi que leurs voisins, puissent être soulagés.

Par ailleurs, des habitants de Bois- Rouge font ressortir que des passants, surtout des femmes, empruntant un chemin non loin de l'ancien stade de Beau-Plan, sont souvent incommodés par des personnes qui ont mis en place un boulodrome improvisé et qui passent non seulement leur temps à jouer à la pétanque mais s'adonnent aussi à d'autres activités illicites. Pourtant, selon nos interlocuteurs, l'établissement Terra a fait construire deux boulodromes et un terrain de football entre la route de Bois-Rouge et l'autoroute passant devant le jardin de Pamplemousses. Mais jusqu'ici, il n'y a aucune activité sportive dans ces endroits.

Ces habitants relatent aussi une situation cocasse. Ils indiquent que deux arrêts d'autobus à Bois-Rouge en direction de Port-Louis ont été aménagés à moins de 25 mètres de distance. De sorte que les chauffeurs d'autobus ne savent plus où s'arrêter.

Interrogé, le secrétaire parlementaire privé (PPS), Sharvanand Ramkaun, dit être au courant de ce problème d'inondations. Il indique que trois lopins de terre ont été acquis mais qu'il reste un autre lopin que l'Etat veut acheter mais que les propriétaires tardent à prendre une décision.