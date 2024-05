Maroc: Gastronomie/Salon international de l'alimentation (Sial) Canada - Le Maroc pays à l'honneur de l'édition 2024

Le Salon international de l’alimentation (Sial)Canada, l’un des événements les plus attendus dans l’industrie agroalimentaire nord-américaine, accueillera une délégation marocaine mettant en avant l’excellence et la diversité des produits agroalimentaires et halieutiques du des produits agroalimentaires et halieutiques du Royaume. C’est du 15 au 17 mai 2024 au Palais des Congrès de Montréal. L’information est rapportée par le site www. premiumtravelnews.com. Selon cette source, cet événement annuel rassemble des professionnels du secteur venus du monde entier pour découvrir les nouvelles tendances, échanger des idées innovantes, et établir des partenariats commerciaux stratégiques.

Aussi, ajoute cette source, pour sa 14ème participation au Sial Canada, le Maroc sera le pays d’honneur de cette 21ème édition, une distinction qui souligne la reconnaissance internationale de la qualité des produits marocains. Ainsi, du 15 au 17 mai, le Palais des Congrès de Montréal vibrera au rythme des délices culinaires marocains, mettant en lumière une sélection raffinée de produits authentiques.

L’une des caractéristiques marquantes de cette participation est le programme dynamique prévu par Morocco Foodex, qui inclut des démonstrations culinaires en direct et des rencontres BtoB entre exposants marocains et acheteurs canadiens. Ces activités visent à établir des connexions durables et à encourager des partenariats qui contribueront au développement de nouvelles opportunités commerciales.

La relation commerciale entre le Maroc et le Canada est déjà en pleine expansion, avec des chiffres éloquents pour le secteur agroalimentaire.

Il est à préciser que la présence du Maroc en tant que pays à l’honneur au Sial Canada 2024 promet d’offrir une plateforme exceptionnelle pour mettre en valeur le savoir-faire marocain, tout en explorant de nouvelles pistes de collaboration et de croissance commerciale. Il s’agit là, d’une une occasion unique pour le Royaume de renforcer sa position sur la scène internationale et de nouer des relations fructueuses avec ses partenaires canadiens.

Rappelons qu’en 2022, les exportations marocaines vers le Canada ont atteint 1,5 milliard de dirhams, soit une augmentation significative de 47% par rapport à 2019 et de 26% par rapport à 2021. Le secteur agroalimentaire représentait, en 2022, une part de 63% des exportations totales du Maroc vers le Canada, témoignant de la solide présence marocaine sur ce marché.