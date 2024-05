Gambie: 15e Conférence au sommet de l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI)- Le savoir-faire du Groupe Rahal distingué à Banjul

Le Groupe Rahal a de nouveau prouvé son excellence indiscutable lors de la 15e Conférence au sommet de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI), qui s’est tenue les 4 et 5 mai à Banjul, en Gambie. C’est le site www.premiumtravelnews.com qui donne la bonne nouvelle.

Ce succès est sans doute dû à la Vision Royale de faire rayonner le Maroc partout, particulièrement en Afrique au développement de laquelle Sa Majesté tient grandement dans tous les domaines économique, diplomatique, politique, sanitaire et de sécurité dont Groupe Rahal semble parfaitement imbu. Selon le confrère, la vision éclairée de Sa Majesté et son appui indéfectible aux pays amis ont d’ailleurs été prouvés en Gambie lors du sommet de l’OCI en prêtant main forte en termes d’organisation logistique, la mise en place d’équipes dédiées à la sécurité, des staffs médicaux, etc. Les 57 pays membres n’ont pas tari d’éloges envers le Maroc au niveau qualité d’organisation, de restauration et de service.

Pour le Groupe Rahal, comme il le déclare souvent, la Vision Royale est une source d’inspiration, la voie unique garante de réussite. Les résultats obtenus le prouvent largement. En Gambie, l’équipe y a montré non seulement ses compétences culinaires et logistiques exceptionnelles, mais aussi sa capacité à représenter dignement le Maroc sur la scène internationale. Le savoir-faire du Groupe Rahal dans la gestion d’événements internationaux a été encore une fois mis en lumière lors de cette conférence majeure. Le succès de l’événement a démontré le niveau de compétence que le Maroc peut offrir en matière d’organisation, de logistique et de service. Avec humilité et beaucoup de responsabilité, le Groupe Rahal a travaillé en étroite collaboration avec les autorités gambiennes et les organisateurs de l’OCI pour anticiper et relever les défis logistiques complexes, montrant une coordination exceptionnelle à chaque étape.

En effet, mentionne la source, les équipes de Rahal ont préparé des menus variés, adaptés aux préférences culturelles des participants, tout en respectant des normes sanitaires strictes. Cette attention aux détails, combinée à une hospitalité marocaine chaleureuse, a permis d’offrir une expérience inégalée aux personnalités et invités présents. D’ailleurs, le président de la Gambie a lui-même salué le travail de l’équipe en immortalisant l’instant par une photo avec Karim Rahal et son frère Kamal Rahal, témoignant du respect et de l’appréciation pour le travail accompli.

Autrement, ce succès met en lumière la dynamique opérée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans le développement et la coopération avec les pays africains. Et pour cause, le Souverain a toujours encouragé des initiatives qui favorisent les échanges interafricains dans tous les secteurs. Le Groupe Rahal, en tant que traiteur marocain d’envergure internationale, incarne cette vision d’un Maroc ouvert sur ses partenaires africains et contribuant activement à leur développement et en honorant la confiance investie en lui.

Il faut signaler que précédemment, le Groupe Rahal a fait briller le Maroc sur la scène internationale. Il a déjà orchestré avec brio de nombreux événements de grande envergure, notamment le sommet de la francophonie au Gabon, le sommet lusophone en Guinée-Bissau, et le sommet de l’Union du Maghreb Arabe (Uma) en Algérie. Le groupe a également été présent lors de la COP 27 en Égypte, du sommet islamique au Sénégal, du sommet de l’Union africaine (UA) au Niger, et du sommet de l’Union monétaire ouest-africaine (UMOA) au Mali. Ces réalisations soulignent la flexibilité et l’adaptabilité du groupe, ainsi que sa capacité à répondre aux exigences variées des événements internationaux.

Ce n’est pas tout ! L’engagement du Groupe Rahal va au-delà de l’organisation d’événements. C’est une illustration du militantisme citoyen et de l’attachement à la promotion du Maroc sur la scène internationale. À travers ses réalisations, le groupe démontre que le Maroc peut jouer un rôle de premier plan dans le développement des relations avec ses partenaires africains, offrant un service exceptionnel tout en respectant les traditions et les cultures locales.

Notons pour terminer que le Groupe Rahal, avec son expérience variée de longue date et son expertise reconnue, agit comme un véritable ambassadeur du Maroc.