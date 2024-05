Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 17 Mai 2024

Nigeria : Terrorisme - Au moins 8 morts dans l'attaque d'une mosquée à Kano

Au moins huit fidèles ont été tués et 16 autres blessés tôt mercredi matin après qu'un homme a attaqué une mosquée avec un explosif de fabrication locale dans l'État de Kano, dans le nord du Nigeria, ce qui a provoqué un début d'incendie, a déclaré la police. Au moins huit fidèles ont été tués et 16 autres blessés tôt mercredi matin après qu'un homme a attaqué une mosquée avec un explosif de fabrication locale dans l'État de Kano, dans le nord du Nigeria, ce qui a provoqué un début d'incendie, a déclaré la police. Le suspect, un habitant de 38 ans, a avoué avoir attaqué la mosquée dans le village isolé de Gadan, à Kano, « par pure hostilité à la suite d'un désaccord familial prolongé », a déclaré Abdullahi Haruna, porte-parole de la police, dans un communiqué publié mercredi. (Source : africanews)

Tchad : Présidentielle - La victoire du général Déby validée officiellement

Le général Mahamat Idriss Déby Itno, chef de la junte au pouvoir depuis trois ans, a été officiellement déclaré élu président du Tchad jeudi 16 Mai 2024 par le Conseil constitutionnel, qui a rejeté le recours de son Premier ministre Succès Masra affirmant avoir gagné. Son élection, dont l'issue était jouée d'avance selon nombre d'observateurs, marque la fin d'une transition militaire ouverte le 20 avril 2021 lorsque Mahamat Déby avait été proclamé chef de l'Etat pour remplacer son père. Il a été élu avec 61% des voix lors du scrutin le 6 mai, a annoncé le président du Conseil constitutionnel Jean-Bernard Padaré. M. Masra, 40 ans comme Mahamat Déby dont il était l'un des plus farouches opposants avant de devenir le chef de son gouvernement il y a quatre mois, est arrivé deuxième avec 18,54%. (Source : Afp)

Burkina Faso : Lutte contre le terrorisme - 31 milliards de Fcfa collectés au premier trimestre 2024 par le Fonds de soutien patriotique

Le Fonds de soutien patriotique a enregistré, de janvier à fin mars 2024, des montants cumulés de 31 milliards Fcfa, destinés à la prise en charge et à l'équipement des Volontaires pour la défense de la patrie, a appris l'AIB jeudi à Ouagadougou, de source gouvernementale. « Concernant la mobilisation des ressources, au 31 mars 2024, le montant des encaissements toutes sources confondues s'élève à trente un milliards deux millions six cent soixante-dix-neuf mille neuf cent dix-huit (31 002 679 918) Fcfa», déclare le ministre Jean Emmanuel Ouédraogo, porte-parole du gouvernement, dans son compte rendu du conseil des ministres du jeudi 16 Mai 2024. Le gouvernement qui espère mobiliser 100 milliards Fcfa d'ici la fin de l'année, réalise ainsi 31% de ses souhaits dès le premier trimestre. En 2023, 99 milliards Fcfa ont été enregistrés au profit de ce fonds, pour des dépenses exécutées à 89,95%. (Source : Aib)

Sénégal : Orpaillage clandestin- La gendarmerie démantèle un site d'orpaillage clandestin à Saraya

Les opérations de démantèlement des sites d'orpaillage clandestins continuent de porter leurs fruits à Saraya, au Sénégal. Sous la direction de l'adjudant Ndao, les éléments de la brigade de gendarmerie territoriale de Saraya ont récemment effectué une descente surprise à Sansamba, mettant fin à des activités d'extraction illégale de substances minérales. Lors de cette opération, seize ressortissants burkinabés et deux Maliens ont été interpellés. En plus des arrestations, les gendarmes ont saisi un lot important de matériel, comprenant dix-sept motos, quatre motopompes, trois groupes électrogènes, deux pompes à eau, six poulies et 21 grammes d'or. (Source : adakar.com)

Gabon: Affaire grève de la faim d' Ali Bongo- Le gouvernement réfute les accusations de « torture »

Le gouvernement gabonais réfute toute « forme de torture ou de mauvais traitement » envers la famille de l'ex-président Ali Bongo et afirme que celui-ci est libre de quitter le pays, en réponse à une plainte déposée en France par les avocats de la famille.« Le gouvernement tient à affirmer avec force qu'ils ne subissent aucune forme de torture ou de mauvais traitement comme énoncé par leurs avocats » a affirmé mercredi soir la porte- parole du gouvernement Laurence Ndong dans un communiqué lu au journal télévisé de la chaîne d'Etat Gabon 1ère. (Source : afp)

Bénin : Tensions entre le Bénin et le Niger - Cotonou lâche du lest grâce à la médiation chinoise

Il faut dire que les intérêts chinois sont plus que jamais menacés dans le bras de fer qui oppose le Niger au Bénin, avec en cause la fermeture de la frontière nigérienne, suivi du blocus pétrolier imposé par Cotonou. Alors que les positions semblaient tranchées, la société chinoise exploitante du gazoduc pétrolier.( Source :acotonou.com)

Rdc : Corruption - Un problème endémique

Ce sont des affaires qui touchent souvent le sommet de l'Etat congolais et qui accroit la défiance envers les élus : celles de corruption. Car si la République démocratique du congo est riche, en ressources notamment, sa population est parmi les plus pauvres du monde. Selon la Banque mondiale, en 2023, environ 74,6% des Congolais vivaient avec moins de 2,15 dollars par jour. Et pourtant les Congolais se sont familiarisés avec l'expression « détournement des deniers publics »a. En 2020, Vital Kamerhe, alors directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi, est condamné à vingt ans de prison pour avoir détourné près de 50 millions des dollars destinés à un projet de logement social. (Source : Dw)

Cameroun : Corruption- Des dirigeants d'une société marseillaise devant les tribunaux

Les dirigeants de la société maritime pétrolière marseillaise Bourbon vont comparaître devant le tribunal correctionnel de Marseille, à partir de le lundi 13 mai, pour corruption d'agents publics étrangers en Afrique. Ils sont accusés d'avoir versé plusieurs millions de dollars pour bénéficier d'un redressement fiscal. Huit dirigeants de Bourbon, société marseillaise spécialisée dans les services maritimes pour l'industrie pétrolière, comparaissent devant le tribunal correctionnel de Marseille, lundi 13 mai, pour corruption d'agents publics étrangers en Afrique. L'affaire sera jugée jusqu'au 31 mai.(Source : Cameroun 24)

Côte d'Ivoire : Examens scolaires - Plus de 1,6 million d'élèves candidats vont composer

Le ministre ivoirien de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, Dr N'Guessan Koffi, a procédé ce jeudi 16 mai 2024, au lancement officiel des examens scolaires session 2024.« Les examens à grand tirage de la session 2024 que nous lançons officiellement ce jeudi 16 mai 2024, sont placés sous le thème : Performance et mérite pour des examens de qualité », a déclaré Dr N'Guessan Koffi, au siège de la Direction des examens et concours (DECO), à Abidjan.Dr N'Guessan Koffi, qui représentait la ministre de l'Education nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Koné, a précisé que « ces évaluations certificatives concernent 1.630.705 candidats qui composeront dans 4.278 centres répartis dans les 41 directions régionales de l'éducation nationale ». ( Source : Apa)