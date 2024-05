Cote d'Ivoire: Développement économique - Beugré Mambé drague les investisseurs étrangers

A Kigali au Rwanda, où il représentait le Président de la République Alassane Ouattara à l’édition 2024 de l’Africa CEO Forum (Acf), le Premier Ministre, Ministre des Sports et du Cadre de Vie, Robert Beugré Mambé a invité les investisseurs étrangers à venir en Côte d’Ivoire. Rapportent les services de la Primature.

A l’occasion du forum « Investir en Côte d’Ivoire », organisé par le Centre de promotion des investissements en Côte d’Ivoire (Cepici) parallèlement à l’Acf, le Chef du gouvernement a expliqué aux investisseurs présents l’importance accordée au secteur privé par l’Etat ivoirien.

« La place de l'entreprise privée en Côte d’Ivoire est forte, nous allons la renforcer, l'anoblir davantage et faire en sorte que le partenariat que vous aurez avec nous, si vous investissez en Côte d’Ivoire, vous soit profitable et nous soit aussi profitable. C'est du gagnant-gagnant", a indiqué le Premier Ministre.

Au cours de son intervention, Robert Beugré Mambé a mis en avant les potentialités de la Côte d’Ivoire. Il a ainsi mis en relief la puissance agricole du pays ainsi que son potentiel infrastructurel, avec un important réseau routier et énergétique. Le représentant du Président de la République a par ailleurs souligné les belles performances ainsi que la résilience de l’économie ivoirienne.

« Depuis 10 ans nous sommes en marche accélérée vers le développement. La force de la Côte d’Ivoire est que le Président de la République a d'abord privilégié le travail des Ivoiriens. Il nous a fait transpirer parce qu'il donne de la valeur au sol ivoirien par l'agriculture (...) La force de l'économie ivoirienne réside dans l'agriculture », a dit le Premier Ministre.

Le Chef du gouvernement saluant l’action du Chef de l’Etat qui a réussi à « mettre le pays sur les rails » après plusieurs années de crises politiques, a également loué la grande richesse culturelle de la Côte d’Ivoire ainsi que les qualités du peuple ivoirien. « La Côte d’Ivoire est une chance pour les investisseurs. C’est un pays qui a une tradition humaine profonde qui privilégie les rapports humains dans tout ce que nous faisons », a-t-il ajouté.

Au cours de ce forum, les Ministres Nialé Kaba de l’Economie, du Plan et du Développement et Souleymane Diarrassouba du Commerce et de l’Industrie ont pris part à un panel dédié aux potentialités de la Côte d’Ivoire.

Aux investisseurs, la ministre Nialé Kaba a expliqué que la Côte d’Ivoire est engagée dans un processus d’industrialisation de son économie : « Il y a une transformation structurelle réelle de l'économie ivoirienne. Nous avons un secteur industriel qui commence à se développer », a-t-elle indiqué.

De son côté, le ministre Souleymane Diarrassouba a expliqué que l’agriculture est un secteur prometteur en Côte d’Ivoire. « Le cluster prioritaire, c'est l'agro-industrie. Il y a des opportunités à investir dans la transformation de nos productions agricoles », a-t-il fait savoir.

2 000 chefs d’entreprises, investisseurs et décideurs politiques venus d’Afrique et du monde entier étaient au rendez-vous. Le sommet annuel de l’Africa CEO Forum est le plus grand rendez-vous international du secteur privé africain. Deux jours de conférences, de débats et de rencontres de très haut niveaux dédiés à mettre en lumière le rôle moteur du secteur privé dans le développement du continent.