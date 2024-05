Guinée: Fin de la 2ème édition du Forum National Sécurité et Santé au Travail

Le secrétaire général du ministère du travail et de la fonction publique, Aboubacar Kourouma a clôturé ce jeudi 16 mai 2024, la 2ème édition du Forum National Sécurité et Santé au Travail.

Avec pour thème: "La sécurité et la santé sur le lieu de travail ne sont pas un simple slogan, c'est un mode de vie" , la cérémonie de clôture s'est déroulée à Conakry en présence plusieurs travailleurs.

Selon lui, le ministère est entrain de procéder à l'adoption de la nouvelle politique nationale de sécurité et santé au travail.

Il fait savoir qu'ils s'engagent pour que la problématique de sécurité et santé au travail soit porté au niveau des administrations publiques.

"Rassurez-vous que nous sommes entrain de faire évoluer nos textes, les mettre à jour et procéder à l'adoption de la nouvelle politique nationale de sécurité et santé au travail. Adopter le programme national de sécurité et santé au travail. Mais au-delà de cela, on a tendance à croire que la sécurité et santé au travail ne concernent que des secteurs privés. Nous nous engageons pour que la problématique ou la question de sécurité et santé au travail soit porté au niveau des administrations publiques" , a fait savoir le secrétaire.

Il poursuit en précisant que tous les travailleurs ont droit à des mesures de prévention des risques professionnels.

"Les travailleurs qu'ils soient du secteur public, mixte ou privé sont tous des travailleurs et ont droit à des mesures de prévention des risques professionnels, de protection et à toutes les mesures pour leur garantir un travail décent. C'est cela l'engagement du gouvernement" , déclare-t-il.

Il termine par réitérer l'engagement du Président de la transition et celui du Premier ministre d'offrir à tous les travailleurs guinéens un milieu de travail sûr et simple.