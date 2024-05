Burkina Faso: Campagne cotonnière 2024-2025 - Une subvention de près de 11 milliards FCFA accordée aux producteurs pour l'achat des intrants

Le Président de la Transition, chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré a présidé, le jeudi 16 mai 2024, l'hebdomadaire Conseil des ministres. Selon le ministre d'Etat, porte-parole du gouvernement, Jean Emmanuel Ouédraogo, le Conseil a examiné des dossiers et adopté plusieurs rapports importants pour la bonne marche de la Nation.

Pour le compte du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, le Conseil a pris connaissance du bilan partiel des travaux d'indemnisation des travailleurs des ex-garderies populaires. « En août 2023, le conseil avait autorisé le règlement du dossier concernant les agents des ex-garderies populaires, au nombre de 548 personnes », a précisé le ministre d'Etat en charge de la fonction publique, Bassolma Bazié. Dans la gestion de ce dossier qui date de 1990, des difficultés ont été constatées selon le ministre. Il a expliqué que 247 personnes ont vu leurs dossiers entièrement ou partiellement traités. Par contre des erreurs ont été constatées sur les dossiers de 178 personnes.

Pour le ministre, « il fallait faire le point pour obtenir une nouvelle autorisation de poursuivre le traitement du dossier ». Après avoir indiqué que l'autorisation a été obtenue, le ministre d'Etat a évoqué des difficultés relatives aux dossiers d'une centaine d'ex-agents dont le gouvernement s'attèle à trouver des solutions idoines. Au titre du ministère du Développement industriel, du Commerce, de l'Artisanat et des Petites et moyennes entreprises, le Conseil a examiné le bilan de la campagne cotonnière 2023-2024 et statué sur les prévisions de la campagne 2024-2025. Selon le ministre en charge du Commerce, Serge Gnaniodem Poda, la production cotonnière 2023-2024 s'élève à 383 144 tonnes. « Avec ce niveau de production atteint, nous avons constaté que les rendements à l'hectare pour le coton graine conventionnel se sont améliorés d'environ 25%, soit 827 kilogrammes par hectare », a expliqué le ministre Poda.

Pour la campagne 2024-2025, il a indiqué que les prévisions sont estimées à 595 000 tonnes de coton graine et que le gouvernement a consenti une subvention de 10 milliards FCFA pour soutenir les producteurs dans l'achat des intrants. Pour le compte du ministère de l'Urbanisme, des Affaires foncières et de l'Habitat, le Conseil a adopté un décret portant Référentiel de programmation urbaine du Burkina Faso. Selon le ministre Mikaïlou Sidibé, ce document est « un guide qui permet à tous ceux qui interviennent dans l'aménagement urbain, de prévoir les équipements socio-collectifs qui accompagnent les habitations ». Le ministre Sidibé a précisé qu'il s'agit d'un document unifié de gouvernance et de planification urbaine qui permet de définir les normes des équipements et leurs superficies lors des aménagements.