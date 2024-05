Sénégal: Le Premier ministre Sonko dénonce le silence de la France pendant la répression de son mouvement

Au Sénégal, le nouveau premier ministre Ousmane Sonko a pour la première fois participé à un évènement public depuis l'arrivée au pouvoir de son mouvement il y a six semaines : à l'université de Dakar, il a tenu jeudi 16 mai une conférence avec l'opposant français de gauche radicale Jean-Luc Mélenchon. L'occasion pour le Premier ministre de détailler sa feuille de route politique devant un amphithéâtre plein à craquer.

L'amphithéâtre de 1 200 places était bondé et survolté. Quand le premier ministre Ousmane Sonko est enfin arrivé, c'est une explosion de joie. « Je ne l'ai jamais vu en face, je le vois tout simplement à la télé et cela m'étonne de la confiance, jubile Mohamed Abdul Wahab Ba, étudiant en philosophie de 22 ans. Cela me donne aussi l'envie d'étudier et d'être un leader. »

Pour cette première apparition publique, devant une audience conquise, Ousmane Sonko déroule les thèmes qui lui sont chers : la souveraineté, l'affirmation d'une identité et d'une indépendance renouvelée. En boubou blanc revisité, il en profite aussi pour critiquer le manque de soutien à son parti de certains pays, comme la France.

« Je le dis parce que, durant toute la période de persécution extrêmement violente contre tout un mouvement politique au Sénégal, ayant entraîné et causé la mort de plus d'une soixantaine de personnes, des milliers de blessés, plus de 1 000 détenus politiques, vous n'avez jamais entendu le gouvernement français dénoncer ce qui se passait au Sénégal, a-t-il pointé, sous l'acclamation générale. Vous n'avez jamais entendu l'Union européenne dénoncer ce qu'il se passe au Sénégal. »

%

Sortie du franc CFA, mais aussi réappropriation des ressources naturelles et fin des bases militaires étrangères au Sénégal : pendant plus d'une heure, Ousmane Sonko c'est servi de cette arène pour dérouler un véritable discours de politique générale.

« Nous ne lâcherons pas nos amis du Sahel », lance Ousmane Sonko à propos du Mali, du Niger et du Burkina Faso

Ousmane Sonko en a profité pour critiquer l'attitude des Européens vis-à-vis des régimes putschistes au Mali, Niger et Burkina Faso et dénoncer l'ostracisme qu'ils subissent : « Nous ne lâcherons pas nos amis du Sahel ». « Certes, il y a eu des coups d'État, mais je refuse d'être parmi ceux qui analysent les symptômes et qui refusent d'analyser les causes réelles »

«Pourquoi faudrait-il que des problèmes politiques en Afrique soient réglés par les Africains sur commande extérieure, en s'attaquant à des pays frères et à des populations, surtout ? », a lancé le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko, à propos du Mali, du Niger et du Burkina Faso.

Alors qu'Ousmane Sonko a durement critiqué le pouvoir français, Jean-Luc Mélenchon, opposant de gauche au président français Emmanuel Macron, a toutefois saisi l'occasion de saluer une nouvelle l'alternance démocratique qui a eu lieu au Sénégal, il y a six semaines.

La figure de l'extrême gauche française Jean-Luc Mélenchon a tenu à saluer «la victoire électorale» du Sénégal, après la répression meurtrière des manifestations de 2023