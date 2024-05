Burkina Faso: Appui au système sanitaire - La Banque mondiale offre des équipements de près de 4 milliards F CFA

Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Lucien Kargougou a réceptionné un important lot de matériels roulants et médicotechniques, le mardi 14 mai 2024 à Ouagadougou. L'initiative est du Projet de renforcement des services de santé (PRSS) et du Projet de préparation et de riposte (PPR) au COVID-19 à travers le programme budgétaire 056 « Santé publique ».

Le faible équipement des formations sanitaires au Burkina Faso est une épine au pied du gouvernement. Pour permettre à ses services de remplir pleinement leurs missions, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique vient de réceptionner, le mardi 14 mai 2024, à Ouaga- dougou, un important lot de matériels d'une valeur de près de 4 milliards de francs CFA.

Cette dotation qui intervient dans le cadre du Projet de renforcement des services de santé (PRSS) et du Projet de préparation et de riposte (PPR) au COVID-19, est composé de 09 véhicules 4X4, 09 ambulances, 30 tables opératoires gynécologiques, 160 tables de réanimation de nouveau-né, 3 072 lits d'hospitalisation, 3 548 tables d'accouchement gynécologique, 1 024 tables d'examen, 3 548 escabeaux, deux marches, 2 524 tabourets réglables sur roulette, 20 cardiotocographes moniteurs avec accessoires, 80 défibrillateurs et 30 moniteurs de surveillance multi paramétrés plus sondes complètes et modules CO2. L'ensemble du matériel mis à la disposition des services de santé a été fortement apprécié par le ministre en charge de la santé, Lucien Kargougou. « C'est la première fois en une vingtaine d'années que le système de santé est inondé comme il l'est aujourd'hui en matière d'équipements médicotechniques », a-t-confié.

Un accès équitable aux services

Le ministre a souligné que le matériel acquis va impacter positivement le système de santé et permettre à tous les Burkinabè d'avoir un accès équitable aux services et aux soins de santé de qualité. « Vous entendez souvent dire, nous avons des problèmes de lits d'hospitalisation dans tel CSPS, dans tel centre médical ; avec cet équipement c'est presque réglé. Vous entendez souvent dire nous n'avons pas de tables d'accouchement dans telle maternité ; avec cet équipement, c'est presque réglé », a soutenu le ministre Kargougou.

L'effectivité de la dotation a été possible grâce à l'appui financier de la Banque mondiale. C'est pourquoi, le responsable du portefeuille santé de la Banque mondiale au Burkina, Dr Moussa Dieng, a souligné que le matériel qui a été remis va contribuer à non seulement consolider les actions entreprises, mais également, renforcer les plateaux techniques des formations sanitaires. Il a réitéré le soutien de la Banque mondiale à accompagner le ministère de la Santé pour une avancée significative du domaine. « Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique peut compter sur l'appui de la Banque mondiale pour poursuivre ses efforts en vue d'améliorer la santé des Burkinabè », a-t-il laissé entendre.