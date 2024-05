Gabon: Journées portes ouvertes du Musée National des Arts, Rites et Traditions du pays

Début des journées portes ouvertes du Musée National des Arts, Rites et Traditions du Gabon ce jeudi 16 mai 2024. Des moments de découvertes initiés en prélude à la journée internationale des musées célébrée le 18 mai de chaque année et dont le thème, cette année, est "musées pour l'éducation et la recherche".

Au programme, des conférences, des expositions-ventes des produits locaux, des animations avec des groupes socioculturels ; mais aussi l'initiation aux jeux des instruments de la musique gabonaise et des ateliers d'art culinaire.

L'événement a été rehaussé par la présence du Vice-président de la Transition, Joseph Owondault Berre, qui a fait le tour des installations mettant en valeur le patrimoine naturel et culturel du Gabon, l'accumulation scientifique d'informations ethnographiques et historiques, des archives documentaires et audiovisuelles et enfin, des éléments de la vie traditionnelle des peuples du Gabon issus de l'art et de l'artisanat.

Ces journées portes ouvertes visent à mettre à la disposition du public des expositions sur le riche patrimoine national. Elles prendront fin le dimanche 19 mai prochain.