Cote d'Ivoire: Examens scolaires session 2024 - 1 630 705 candidats au « front » cette année

Le ministre de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage, Koffi N'Guessan, a donné le coup de marteau du démarrage effectif des examens à grand tirage de la session 2024. C'était le jeudi 16 mai 2024, à la Direction des examens et concours (Deco) à Abidjan-Plateau. Ces examens concernent le Cepe, le Bepc et le Bac.

Ces évaluations certificatives concernent 1 630 705 candidats qui composeront dans 4 278 centres répartis dans les 41 Drena sur toute l'étendue du territoire national.

La répartition par examen donne les chiffres suivants :

Cepe : 627 908 candidats qui composent dans 2 709 centres dont 311 352 filles et 316 556 garçons ;

647 450 candidats des classes de 3e composeront dans 1010 centres dont 634 889 au Bepc (324 956 filles et 309 933 garçons) et au Test d'orientation en classe de seconde 12 561 (5 508 filles et 7 053 garçons) ;

Baccalauréats : 355 347 candidats (Bac général : 323 016 ; Bac technique : 31 923 ; Bac Art : 408) dont 175 126 filles et 180 221 garçons composeront dans 559 centres.

Au nom de sa collègue de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, le ministre Koffi N'Guessan a lancé un appel à la mobilisation générale de tous les acteurs de la communauté éducative pour la réussite des examens scolaires 2024.

Cette année, le thème des examens est : "Performance et mérite pour des examens de qualité".

Lors de cette cérémonie, la Directrice des examens et concours (Deco), Dosso Nimaga Mariam, a demandé aux candidats de dénoncer toute attitude de fraude.

Il faut souligner que les candidats au Bepc/Test d'orientation peuvent déjà imprimer leurs convocations en ligne et ceux du Cepe le pourront le vendredi 17 mai 2024.

"Nous comptons sur la collaboration de tous pour préserver l'intégrité de nos examens et promouvoir les valeurs d'éthique, d'honnêteté, de probité, d'équité et de transparence durant ces évaluations. Nos efforts conjugués porteront à coup sûr leurs fruits et contribueront à la réussite de cette session", a conclu Dosso Nimaga Mariam.