Sénégal: Graines de changement - L'agriculture, nouveau fer de lance du développement au pays

Dans le contexte actuel de la mondialisation, où l'agriculture est de plus en plus reconnue comme un levier crucial pour le développement durable, certains États africains ont pris les devants grâce à l'adoption de politiques agricoles à la fois innovantes et efficaces. Notamment, le Maroc et l'Afrique du Sud se sont illustrés en adoptant des politiques basées sur le modèle d'agrégation agricole, ce qui les positionne comme des références dans ce domaine. Leur expérience accumulée est d'une grande source d'inspiration pour le Sénégal, qui cherche à transformer son secteur agricole en un moteur essentiel de sa croissance économique.

Le Plan Maroc Vert, lancé en 2008, est un exemple éloquent de cette stratégie. Ce plan avait pour objectif de repositionner l'agriculture comme le principal moteur de la croissance économique nationale. Au coeur de ce plan se trouve l'agrégation agricole, une approche visant à structurer le secteur en regroupant les petites exploitations familiales et les grands producteurs autour de projets communs. Ces projets sont coordonnés par un agrégateur, qui joue le rôle d'intermédiaire entre les agriculteurs, les fournisseurs d'intrants, les institutions financières, les industriels et les marchés. Cette approche a permis une augmentation significative de la production agricole, avec une croissance de 15 à 25 %, tout en améliorant la qualité des produits et en facilitant l'accès des petites exploitations aux marchés.

En parallèle, en Afrique du Sud, la politique d'agrégation agricole est intégrée au Comprehensive Agricultural Support Programme (CASP), qui vise à offrir un soutien exhaustif aux agriculteurs. Ce programme met l'accent sur l'intégration des petites exploitations dans des chaînes de valeur agricoles élargies, leur permettant ainsi d'accéder plus facilement aux marchés, aux financements et aux technologies modernes. Cette stratégie a entraîné une augmentation de la productivité estimée à 10 %, tout en améliorant la résilience des petites exploitations face aux fluctuations du marché.

Ces modèles de réussite mettent en évidence l'importance vitale des petites exploitations dans l'économie agricole, en les intégrant dans des systèmes d'agrégation qui renforcent leur capacité de production, de transformation et de commercialisation. Les bénéfices sont considérables : amélioration de la sécurité alimentaire, création d'emplois en grand nombre, augmentation des revenus des agriculteurs, et une contribution significative à l'économie nationale.

Pour le Sénégal, l'adoption d'un modèle similaire nécessite une approche systémique, stratégique et bien structurée. Il est crucial d'identifier des leaders agri-producteurs qui ont les capacités et l'intérêt à soutenir les coopératives communales agricoles pour endosser le rôle d'agrégateurs. Il est également essentiel de s'inspirer des succès modestes déjà obtenus au Sénégal, comme les initiatives Baay Seddo ou le projet du sous-secteur de la banane à l'exportation. Ces pionniers pourraient servir de modèle et de catalyseur pour l'intégration des petites exploitations, qui représentent plus de 70 % de la production agricole du pays.

Le financement est un autre aspect crucial de cette transformation. Des modèles de financement innovants, tels que les contrats de production et le financement intégré, sont nécessaires pour fournir les ressources essentielles à cette transformation.

La généralisation des assurances agricoles et les récépissés d'entrepôt sont également des instruments qui peuvent offrir plus de sécurité aux institutions de financement.

Selon nos estimations, il est possible de relever la productivité et la compétitivité de l'agriculture du Sénégal de l'ordre de 165 %, comparativement à ses potentialités actuelles.

De plus, l'intégration avec le secteur de l'élevage pourrait générer des synergies bénéfiques, en créant des chaînes de valeur intégrées qui maximisent la valeur ajoutée de chaque segment.

En conclusion, le Sénégal se trouve à un tournant décisif. En s'inspirant des succès obtenus par le Maroc et l'Afrique du Sud, et en adaptant ces modèles à son propre contexte, le Sénégal a l'opportunité de révolutionner son secteur agricole. Cela nécessite un engagement ferme de la part de tous les acteurs concernés, une vision claire et une détermination inébranlable. Ensemble, il est possible de transformer les défis en opportunités et de garantir un avenir prospère pour l'agriculture sénégalaise.