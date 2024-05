Algérie: El Bayadh - Décès du Moudjahid Khedim Abdelkrim

EL BAYADH — Le Moudjahid Khedim Abdelkrim, de la wilaya d'El Bayadh, est décédé à l'âge de 86 ans, a-t-on appris, jeudi, de la direction des Moudjahidine et des Ayants-droits.

La dépouille du défunt a été inhumée, mercredi après-midi, au cimetière de Sidi Ahmed, au chef lieu de wilaya.

Né en 1938 dans la commune d'El Bayadh, le défunt Moudjahid Khedim Abdelkrim, issu d'une famille révolutionnaire, avait rejoint les rangs de l'Organisation civile du Front de Libération Nationale (OCFLN) en tant que "Moussabel" et ce de 1960 à l'indépendance, et était chargé de l'approvisionnement et de liaison.

Après l'indépendance, il adhéra en qualité de membre de l'Organisation nationale des Moudjahidine de la wilaya.

Suite à cette perte cruelle, le wali d'El Bayadh, Nouredine Belarbi, et le directeur des Moudjahidine et Ayants-droits de la wilaya, Sidi Ahmed Trari, ont adressé un message de condoléances et de compassion à la famille du défunt, dans lequel ils ont présenté leurs sincères condoléances, priant Dieu le Tout Puissant, de lui accorder Sa miséricorde et de l'accueillir dans Son vaste paradis.