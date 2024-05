Algérie: Les contributions du pays pour la paix et la sécurité internationales mises en avant

ALGER — Les participants à une conférence, animée jeudi à Alger à l'occasion de la Journée internationale du vivre-ensemble en paix, ont mis en avant les contributions de l'Algérie et ses efforts dans la réalisation de la paix et de la sécurité internationales, partant de sa doctrine ancrée quant à la défense des causes de libération pour que la paix règne dans les quatre coins du monde.

Placée sous le thème "La paix et le double-standard, la doctrine de l'Algérie quant à la contribution à la paix internationale", la conférence a été organisée par la Radio nationale, en collaboration avec l'Ecole nationale supérieure de sciences politiques à l'occasion de la journée internationale du Vivre-ensemble en paix célébrée le 16 mai de chaque année.

Ont participé à cette conférence, le directeur de l'Ecole nationale supérieure des sciences politiques, Zakaria Ouahbi, l'enseignant de droits et relations internationales, Abdelkader Boubekeur, et le directeur du Centre arabe d'études politiques et sociales de Genève, Riadh Sidaoui (en visio-conférence).

Ils ont évoqué aussi les conflits et les guerres que connait le monde, notamment l'occupation sioniste de la Palestine, le génocide à Ghaza et l'occupation marocaine du Sahara occidental.

Les intervenants ont mis en exergue les efforts de l'Algérie, de par sa position au Conseil de sécurité, en soutien au peuple palestinien et à toutes les causes justes, appelant la Communauté internationale à assumer ses responsabilités et résoudre définitivement les conflits dans le monde.