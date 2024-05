Ile Maurice: Père Thomas - «Nous croyons dans l'accès aux soins pour tous»

interview

Le Caritas Hospital basé au Kerala en Inde, explore la possibilité d'un partenariat avec le gouvernement mauricien pour fournir ses services aux patients locaux. Le directeur, Binu Kunnath, également connu sous le nom de père Thomas, a rencontré le ministre Kailesh Jagutpal à cet effet, il y a deux semaines. En visite dans le cadre de la réunion annuelle de la Private Medical Practionners Association, il a accepté de nous accorder cette interview.

Est-ce votre première visite à Maurice ?

C'est ma première visite dans votre île. Je pourrais même dire que c'est comme voir un rêve se concrétiser (sourire).

Est-ce difficile de jongler entre vos rôles de prêtre et de médecin ?

Je ne suis pas médecin mais docteur en philosophie et psychologue. Cependant, j'accepte volontiers d'assumer ce rôle dans mon ministère, sans aucun problème. Le rôle de prêtre est incomparable à celui de responsable d'un hôpital. Dans le cadre de mon ministère, je suis appelé à servir le peuple et à m'assurer de sa bonne santé. Je poursuis mon travail en suivant l'exemple du Christ, qui a guéri les malades.

Qu'espérez-vous trouver ici ?

Il y a quelques mois, j'ai eu l'occasion de rencontrer des Mauriciens, qui étaient venus dans notre hôpital en Inde. Nous avons eu l'occasion de discuter et ils m'ont fait part de leur recherche de soins. J'ai compris que même si Maurice dispose d'hôpitaux publics, il y a aussi des cliniques privées où les soins sont souvent onéreux. C'est pourquoi ces Mauriciens sont à la recherche de solutions alternatives. En tant qu'hôpital missionnaire, notre objectif est d'éviter que les patients ne puissent se soigner en raison des coûts élevés des prestations médicales. Nous proposerons des soins à des tarifs abordables. C'est la raison pour laquelle je suis ici à Maurice. J'ai eu l'occasion de discuter avec le ministre de la Santé et notre rencontre a été des plus chaleureuses.

Quels services le Caritas Hospital compte-t-il proposer aux patients mauriciens ?

Nous disposons d'une liste de soins que nous pouvons offrir aux patients mauriciens. Notre établissement est reconnu pour ses services d'oncologie, de neurologie, d'astrologie médicale, de néphrologie, d'orthopédie et de cardiologie, pour n'en citer que quelques-uns. Nous sommes équipés pour effectuer des opérations chirurgicales, y compris des transplantations. De plus, nous proposons des services de médecine nucléaire et notre hôpital compte au moins 50 départements médicaux spécialisés.

Pensez-vous que l'établissement va pouvoir collaborer avec le ministère de la Santé pour aider en matière de chirurgies des patients ?

La première réunion que nous avons eue a été extrêmement positive et je suis convaincu que les discussions à venir renforceront davantage cette relation. Le ministre et ses collaborateurs ont accueilli favorablement notre demande. Maintenant, il est nécessaire de formaliser tout cela par écrit et de signer un accord. Je suis optimiste quant à la conclusion d'un protocole d'accord. Espérons que tout se concrétise rapidement. En tout cas, à l'hôpital Caritas, notre mission est d'aider chacun, qu'il soit pauvre ou riche. Nous croyons dans l'accès aux soins pour tous.

Le Caritas Hospital en quelques mots

Le Caritas Hospital de Kottayam se distingue comme une référence en matière de santé dans le Kerala depuis 1962. Reconnu pour son esprit novateur et son approche centrée sur le patient, l'établissement offre des soins exceptionnels, empreints de chaleur humaine. Forte d'une histoire jalonnée de réussites pionnières, Caritas Hospital Kottayam a été le précurseur des soins de dialyse dans le Kerala et a lancé le premier programme de transplantation rénale de l'État dans le Travancore central. Cette dévotion à la médecine de pointe perdure aujourd'hui, illustrée par l'engagement de l'hôpital à proposer des procédures de traitements avancés. Caritas Hospital est également le premier établissement à avoir réalisé plus de 1 000 pontages coronariens mini-invasifs dans le Kerala. L'établissement accorde priorité non seulement à l'excellence clinique mais aussi à l'expérience du patient. L'accréditation du Conseil national d'accréditation des hôpitaux et des prestataires de soins de santé (NABH) témoigne de l'engagement, sans faille, de Caritas Hospital envers des soins de qualité tandis que l'accréditation de l'Initiative Hôpital Ami des Mères et des Bébés (MBFHI) souligne le dévouement au bien-être des mères et des nouveau-nés. Cette excellence est également confirmée par des distinctions prestigieuses telles que la certification Great Place to Work et le statut Diamond de l'Organisation mondiale contre l'AVC. En outre, la guérison à Caritas Hospital va au-delà de la simple prestation de services médicaux car elle crée un environnement accueillant, axé sur des soins exceptionnels pour tous.