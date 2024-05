Angola: Inauguration vendredi de la centrale hydroélectrique de Luachimo

Luanda — Le ministre de l'Énergie et de l'Eau, João Baptista Borges, va inaugurer ce vendredi (17) la centrale hydroélectrique de Luachimo, dans la province de Lunda-Norte.

Il s'agit d'une infrastructure structurante et stratégique qui dispose d'un nouveau circuit hydraulique et central de 34 MW de puissance installée, équipé de 4 groupes électrogènes de 8,5 MW chacun, indique une note du ministère de l'Énergie et de l'Eau à laquelle l'ANGOP a eu accès jeudi, à Luanda.

Le projet susmentionné, selon le document, a eu une période d'exécution de 87 mois, ayant créé 1.000 emplois directs, et profite à environ 10.000 familles.

Le barrage de Luachimo a été construit dans les années 1950 pour alimenter en électricité la ville de Dundo et les zones minières voisines, et dispose actuellement d'un nouveau circuit.

Selon la note, à l'Est du pays, le ministre de l'Energie et de l'Eau assistera à l'acte de consignation et de pose des pierres pour le projet de construction de la ligne de 86 kilomètres du Corridor Dundo et Nzagi.

Il s'agit d'un projet qui s'inscrit dans le cadre des objectifs définis par l'Exécutif angolais, visant à garantir l'accès de la population à l'électricité et à améliorer les conditions sociales, ainsi qu'à développer les secteurs agricole, d'élevage et minier.

C'est dans ce sens qu'a été élaboré ce plan de réhabilitation de la ligne existante entre AH Luachimo et SE Nzagi.

Il s'agit de la réhabilitation des sous-stations de Nzagi, Fucauma et de l'électrification des communes de Mucumbo, Fucauma, Cassanguidi, Luxilo et Nzagi.

Dans ces emplacements, les réseaux de distribution MT, 30 Kv et BT seront mis en oeuvre, ainsi que l'installation des postes de transformation respectifs, en plus de la réalisation d'environ 1 500 nouveaux branchements domestiques et l'installation 500 poteaux d'éclairage public.