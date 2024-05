Sénégal: Richard-Toll - Lancement officiel de la mise en place des conseils de quartiers

Richard-Toll — L'Agence régionale de développement (ARD) de Saint-Louis a procédé au lancement du processus de mise en place et d'animation des conseils de quartiers de Richard-Toll, pour accompagner la commune dans le cadre de sa politique de bonne gouvernance.

La cérémonie s'est déroulée mercredi au quartier Campement Sileymane de Richard-Toll, en présence des autorités administratives, des partenaires techniques et financiers.

"Le quartier campement Souleymane a reçu aujourd'hui les services techniques composés de l'Agence régionale développement (ARD) et les autres services du département pour accompagner la commune de Richard-Toll dans le cadre de sa politique de gouvernance à travers un projet appuyé par l'ONG MON-3", a déclaré Abdourahmane Guèye, responsable de la division planification et renforcement de capacités et bonne gouvernance à l'ARD de Saint-Louis.

M. Guèye a souligné que le principe de la bonne gouvernance appelle à la mise en place des cadres de coordination qui implique que le conseil des quartiers est le meilleur dispositif pour arriver à mettre en place ces instruments.

Ces conseils permettent de renforcer les dispositifs de gouvernance territoriale par la promotion de l'exercice du "droit à la ville" en renforçant les capacités de tous les acteurs impliqués dans un cadre de la gouvernance locale inclusive et égalitaire dans la municipalité de Richard-Toll, a-t-il ajouté.

Il souhaite la collaboration de la commune, des délégués de quartier, pour dans un temps très court, installer des conseils dans les douze quartiers avec la formation des bureaux et la mise en place des collectifs pour pouvoir très vite lancer les activités avec les différents partenaires.

Abou Ly, membre du conseil économique, social et environnemental et représentant du maire Amadou Mame Diop, a salué la maturité des candidats et a magnifie le consensus. Il a invité le quartier à se ranger derrière le président élu pour mener à bien son travail.

Le président du conseil de quartier nouvellement élu, Thierno Mountaga Amadou Diallo, s'est engagé avec tous les membres des commissions, à travailler en synergie pour arriver à la hauteur des attentes des populations.