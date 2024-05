Afrique: Cannes 2024 - La réalisatrice Rungano Nyoni, exploratrice des réalités sociales de la Zambie

La 77e édition du Festival du film de Cannes se déroule du 14 au 25 mai 2024. La réalisatrice britannico-zambienne Rungano Nyoni vient y présenter son second long-métrage, On Becoming A Guinea Fowl, où elle continue d'explorer les réalités sociales de la Zambie. Portrait.

La 77e édition du Festival du film de Cannes présente dans la section Un certain regard, pour la première fois, un film venant de Zambie. Il s'agit du second long-métrage de la réalisatrice britannico-zambienne Rungano Nyoni. Son premier film, Je ne suis pas une sorcière, a été projeté en 2017 à la Quinzaine des réalisateurs, et son dernier court métrage, Listen, a été nommé aux oscars. Dans son nouveau film, On Becoming A Guinea Fowl (« Je vais devenir une pintade »), projeté le 16 mai 2024 sur la croisette, la cinéaste continue d'explorer les réalités sociales de la Zambie.

Rungano Nyoni est en effet une cinéaste qui sait conter. Son art est empreint d'éléments de fables zambiennes. La réalité qu'elle expose est traversée par le fantastique. Le drame se mêle au sarcasme tout en se référant au symbolisme.

Ce second film, conduit le spectateur au coeur de la société zambienne. L'action se situe au sein d'une grande famille appartenant à la classe moyenne. La protagoniste principale, Shula, rentre seule en voiture, la nuit, quand soudain, sur un chemin désert, elle découvre la dépouille de son oncle.

Secret enfoui

Le rassemblement de la famille autour du défunt est un moment révélateur : il permet de divulguer un secret longtemps enfoui. Durant le rituel funéraire, Rungano Nyoni sonde les mensonges et l'hypocrisie, à propos du défunt.

La réalisatrice, jette un regard critique sur la société, ses traditions, et plus généralement sur les rapports hommes-femmes. Tout cela dans un langage cinématographique subtil et puissant qui suggère une métamorphose, thème souvent exploré dans les contes et les mythes africains.