Afrique: Lancement du programme de gestion intégrée des risques climatiques en Afrique

Diamniadio — Le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage a procédé, jeudi, au lancement du programme de gestion intégrée des risques climatiques en Afrique mis en oeuvre dans sept pays dont le Sénégal.

D'un coût total de 19,77 millions de dollars américains, pour le Sénégal, ce programme a pour objectif général "d'accroitre la résilience et d'améliorer les moyens de subsistance et de sécurité alimentaire et hydrique des ménages".

Il est financé par le Fonds vert climat (58,3%), le Fonds d'investissement pour le développement de l'agriculture (FIDA) (15,4%), la Banque africaine de développement (BAD) (16,6%), l'ARC (African risk capacity) avec 5,2%, et le Gouvernement du Sénégal (4,5%) pour une durée de six ans (2024-2029).

"Le programme de par son approche holistique et intégrée de gestion des risques sera en charge de la problématique liée au changement climatique", a déclaré Docteur Ndèye H. Diallo Diagne, conseillère technique au ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage.

"C'est ici le lieu de remercier fortement nos partenaires pour l'appui multiforme et diversifié qu'ils apportent au Sénégal dans le cadre de son développement économique et social", a-t-elle indiqué.

Selon elle, l'option prise dans le cadre de ce programme de consolider les acquis et les investissements existants des projets et programmes est à saluer et à encourager.

"C'est dans cet esprit de toujours rechercher les synergies d'actions et les complémentarités que j'encourage les entités de mise en oeuvre du programme à travailler avec les différents services de l'Etat pour plus d'efficacité, d'impact et de durabilité dans les interventions", a ajouté Docteur Ndèye H. Diallo Diagne.

Des représentants de plusieurs partenaires techniques et financiers ainsi que des experts et techniciens ont pris part à la cérémonie organisée dans les locaux du ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage à Diamniadio.