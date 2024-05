Madagascar: Espèces en voie de disparition !

"Les yeux du monde" se sont tournés, ces dernières semaines, vers les douaniers et les éléments de la police aux frontières à l'aéroport international d'Ivato, après qu'un certain nombre de témoignages des passagers sur leurs mésaventures lors de leur passage à Ivato, aient été étalés sur les réseaux sociaux. Une bien mauvaise publicité dont se serait passée l'administration douanière, et l'administration, tout court !

Espèces en voie de disparition !

Pendant des jours, les commentaires au vitriol et les tirs à boulets rouges ont fusé de partout. Au départ d'Ivato comme à l'arrivée des vols en provenance de l'extérieur, les témoignages - dont certains avec images à l'appui - pointent du doigt les faits de corruption qui se manifestent à travers les comportements de certains fonctionnaires de l'Etat dans l'exercice de leurs fonctions. Des comportements abusifs dénoncés par les victimes, face à des irrégularités, réelles ou imaginaires, au niveau des bagages - et des papiers - des passagers. Le tout aux fins d'obtention d'importantes sommes d'argent, ou de "dons" en nature : parfums de marque, téléphones, gadgets en tous genres, friandises ou autres. Pour les "victimes", le chocolat devait avoir un goût bien amer !

En face, la réaction a été plutôt prompte. Des visites ministérielles sur place, des rencontres avec les éléments de l'administration douanière, et l'annonce de la mise en place d'un nouveau dispositif anti-corruption, incluant un système de surveillance des opérations effectuées par les douaniers, et des systèmes d'information des usagers sur leurs droits et obligations. Voilà donc qui devra mettre fin aux abus et actes de corruption à l'aéroport international d'Ivato, mais qui laisse certains usagers, sceptiques quant à l'éradication effective de la corruption douanière sur place.

Et que dire alors des douaniers qui "font correctement leur travail", comme l'ont soutenu eux-mêmes les douaniers ? Pour l'opinion publique, il s'agit d'espèces en voie de disparition que tout le monde voudrait s'arracher lors des passages aux frontières douanières. A la douane comme dans les locaux de l'administration, ces espèces en voie de disparition, complètement éclipsées par les "espèces envahissantes", devraient bénéficier de toutes les attentions pour éviter et qu'elles ne s'éteignent, complètement et définitivement...