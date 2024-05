Madagascar: Telma semi-marathon 2024 - Environ 100 participants attendus à Tana

Les passionnés de course à pied en plein air se préparent à un événement épique alors que la 4e édition du Championnat de Madagascar « Telma Semi-marathon » se profile à l'horizon. Prévu pour le 26 mai à Antananarivo, environ 80 à 100 participants sont attendus, offrant une opportunité unique aux athlètes de tous niveaux de se mesurer dans un environnement compétitif et stimulant. Organisée par la Fédération Malgache d'Athlétisme (FMA), cette édition présente une course de 21 km, réservée aux licenciés issus des ligues régionales. Les catégories d'âge comprennent les juniors, les moins de 20 ans, ainsi que les seniors hommes et dames. Le parcours s'étend du stade d'Alarobia vers le rond-point Tsarasaotra, Materauto, le rond-point Ankazomanga, Fraise, Marais Masay et le rond-point Amboditsiry, le Boulevard Ambohimahitsy et retour au stade d'Alarobia, offrant aux coureurs une expérience variée à travers les rues et les quartiers emblématiques de la capitale. Pour ceux qui ne sont pas licenciés, des courses d'animation sur une distance de 5 km sont également prévues, ouvrant ainsi les portes de la compétition à un public encore plus large.

Alors que Madagascar se prépare à accueillir cet événement sportif de premier plan, la participation internationale ajoute une dimension supplémentaire à la compétition. Bien que seul Maurice ait confirmé sa participation pour le moment, les organisateurs restent ouverts à la possibilité d'accueillir d'autres athlètes de la région. La journée mondiale du Kids Athletics se déroule en parallèle de cette compétition nationale, offrant aux jeunes la possibilité de s'impliquer dans le monde passionnant de l'athlétisme. En outre, la collaboration entre la FMA et Telma souligne l'engagement continu de l'opérateur malgache envers le développement du sport dans le pays. « L'opérateur malgache est toujours prêt à soutenir la FMA et nous primons les podiums », explique Niaina Rakotonandrasana, représentante de Telma. Alors que la date butoir de cette édition approche, l'excitation monte à l'idée de voir les athlètes se lancer dans cette aventure sportive, prêts à repousser leurs limites.