Madagascar: Muay thai /Trophée du choc - Le retour de Fazaraly, « Superbadboy », en combat pro

Le Trophée du choc s'internationalise et voit un combat pro entre Fazaraly « Superbadboy » et le Réunionnais Johnny Gauvin. Ce sera une grande première pour la Fédération malgache de muay thai.

Pour la première fois, un combat professionnel de muay thai sera organisé à Madagascar. Fazaraly « Superbadboy » l'ouvrira dans le cadre de la quatrième édition du Trophée du choc World Cola. Le double champion du monde affrontera le multiple champion de la Réunion et de France, Johnny Gauvin, pour une ceinture prestigieuse de World All Fight System Organization (AFSO). Ce combat aura lieu dans la soirée du vendredi 14 juin au Palais des Sports Mahamasina. L'événement sera organisé par le club Grand Île Sport et Loisir (GISL) et placé sous l'égide de la Fédération malgache de muay thai. Après sa dernière édition en 2013, le Trophée du choc a pris une envergure internationale, avec la participation des nakmuay de Madagascar, de la Réunion, de Maurice et de Mayotte. En plus du combat principal, cette édition comprendra des combats préliminaires entre amateurs, ainsi que des combats semi-professionnels mettant en vedette l'équipe nationale malgache et des représentants des îles voisines. Une deuxième ceinture, celle de champion de l'océan Indien, sera en jeu lors des combats semi-pro.

Sans merci

« Cela fait trois mois que je me suis préparé à ce combat. Je m'entraîne trois fois par jour.Mon adversaire et moi, on se connaît bien. Le mieux qu'on puisse dire c'est que vous allez vivre un combat acharné sans protection à l'image de ce que l'on peut voir à la télévision », a fait savoir Fazaraly « Superbadboy », lors d'une conférence de presse, hier au siège de la Star à Andraharo. Son palmarès a été remarquable lors de ses combats professionnels en Chine et en Thaïlande, avec des titres de double champion de Kunlun Fight et de Fight WLF, de vice-champion du monde de muay-thaï, et de champion du Bangla Stadium. Pour Maître Gildas Razanajatovo, le fondateur du GISL, cet événement représente l'aboutissement d'un rêve et la continuation d'une passion qui a commencé en 1992. Le fait que son fils, Fazaraly, soit au centre de cette édition internationale est une source de grande fierté. Il a lancé le Trophée du Choc en 2001 à Manakara et c'était encore entre les clubs. Actuellement, avec 14 combats au programme, dont 7 préliminaires, 6 semi-professionnels et 1 professionnel, la soirée du Trophée du Choc s'annonce riche en action. Le soutien de partenaires tels que XXL, Henri Fraise et Mercatis contribue également à l'ampleur de l'événement. Le club GISL invite tous les amateurs de sports de combat à venir assister à ces combats dans une atmosphère électrisante et à soutenir les athlètes qui se battent pour l'honneur de Madagascar.