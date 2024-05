Madagascar: Science - Le mystère de l'expansion intercontinentale des baobabs révélé

Tous les baobabs du monde viennent de Madagascar, le mystère n'est plus, concernant l'expansion de cet arbre dans le monde suite aux recherches d'universitaires malgaches, chinois et anglais récemment révélées. Une avancée vers des projets de conservation de quelques espèces en danger d'extinction.

En fin de compte, tous les baobabs du monde viennent de Madagascar selon la dernière recherche internationale effectuée par des universitaires malgaches, chinois et anglais. Les résultats ont été publiés via la revue Nature dans un article intitulé « The rise of baobab trees in Madagascar ». Cette étude dévoile ainsi le mystère de cet arbre ultra séculaire, retrouvé aussi en Afrique et en Australie. Tout d'abord, l'espèce a existé dans la Grande Île depuis plus de 11 millions d'années. Pour une petite référence, il y a 2 millions d'années, des hommes quittent le berceau de l'Afrique pour s'installer ailleurs. Il y a 10 millions d'années, les premiers hominidés font leur apparition. La présence détectée des premiers Malgaches est datée entre 4 000 et 6 000 ans.

Et les baobabs étaient déjà là à Madagascar. Premier réflexe de l'équipe de chercheurs internationaux, appeler à l'impérieuse nécessité de protéger ces gros arbres pour le bien de l'humanité. D'autant que l'article alerte sur la situation de « danger critique » d'extinction des espèces malgaches « Adansonia perrierie », « Adansonia grandidieri » et « Adansonia suarezensis ». Après avoir analysé les génomes des huit espèces, les résultats ont fait état du rayonnement malgache. Tout est parti de Madagascar avec un ancêtre commun. Les hybridations sous « l'influence de la géologie et de l'environnement » ont donné « naissance » à d'autres espèces, d'abord sur l'Île Rouge. La pollinisation a impliqué la faune, comme les lémuriens, les chauve-souris... Au « temps baobabs », le voyage vers l'Afrique et l'Australie se compte en millions d'années.

%

L'énigme à résoudre était alors de connaître la possibilité pour un arbre de voyager à travers les mers et s'établir à des milliers de kilomètres de ses terres d'origine. Pour les chercheurs, cela résulte des événements paléogéographiques, l'apport des animaux et les changements maritimes. Toute une organisation à très grande échelle. « The rise of baobab trees in Madagascar » fait ainsi reculer les deux hypothèses supposant des flux venant d'Afrique et d'Australie vers le sol malgache. Plus d'une vingtaine de chercheurs, dont deux Malgaches, ont participé à ce voyage scientifique dans le temps et l'espace, issus de l'université Queen Mary et du jardin botanique royal Kew en Angleterre, du jardin botanique de Wuhan et de l'université d'Antananarivo à Madagascar.