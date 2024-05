Madagascar: Ankatso - Arrestation d'un ancien militaire, fournisseur d'armes des dahalo

Grosse prise pour la gendarmerie. Dans le cadre du démantèlement des réseaux mafieux de kidnapping en milieu rural, des éléments de la section de recherche criminelle de la gendarmerie à Fiadanana ont procédé hier à Ankatso à l'arrestation d'un trafiquant d'armes et de munitions. Ancien militaire, le suspect est soupçonné d'être le fournisseur des dahalo qui terrorisent les habitants du district d'Ankazobe et d'Anjozorobe ces derniers temps. Durant la fouille de son domicile, trois munitions de type 7,5 mm lot SFI 81 et plusieurs composantes d'armes de fabrication artisanale ont été découvertes. Interrogé sommairement sur les SMS attestant son implication dans des transactions d'armes et de munitions, ce dernier a dénoncé un autre individu comme étant l'un de ses complices.

La perquisition du domicile de celui-ci, qui a été arrêté le même jour, a permis de découvrir plusieurs armes et des munitions en sa possession, notamment un fusil de chasse de calibre 12 de marque illisible, un fusil semi-automatique de marque Verney Carron de calibre 12, un fusil bosquet, un fusil de chasse de marque Simplex, 10 cartouches de chevrotine calibre 12, un fusil à pompe de marque Winchester de calibre 12, et un fusil à air comprimé de calibre 5,5 mm de marque Walther. Trois pistolets automatiques ont également été saisis, dont un de marque Colt Gold Cup, un Walther calibre 7,65 mm et un Pietro Beretta de type 22 long rifle. En ce qui concerne les munitions, 419 munitions de calibre 12, 24 munitions à balle de calibre 12, 97 balles de 7,65 mm, trois cartouches de 9 mm d'alarme, une cartouche de balle de 9 mm ainsi que 432 munitions de type 22 long rifle y ont également été saisies. Pour la suite de la procédure, les deux suspects arrêtés sont placés en garde à vue.