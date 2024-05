Madagascar: Sécurité routière - Rappel des bonnes pratiques sécuritaires à l'approche du week-end de la Pentecôte

En cette veille du week-end prolongé de la Pentecôte, une hausse du taux de fréquentation des grands axes routiers et des rues urbaines est attendue.

Une augmentation du trafic routier et du nombre d'usagers des rues est attendue à partir de ce jour, si les jours précédents, une intensification des embouteillages a déjà été observée dans la capitale. Raison pour laquelle les autorités en charge de la sécurité routière mènent des opérations de sensibilisation du public. Pour sa part, l'Agence des Transports Terrestres (ATT) rappelle les conduites à observer en termes de sécurité routière. Les rappels des conduites sécuritaires et des réglementations en vigueur s'adressent aux automobilistes, aux conducteurs de deux roues, de triporteurs, de vélos, de pousse-pousse, et de charrettes à bras, ainsi qu'aux chauffeurs de véhicules de transport en commun.

Papiers en règle

Ainsi, les conducteurs de véhicule doivent s'assurer de l'état du véhicule et vérifier que les papiers de celui-ci sont en règle. Les conducteurs de triporteurs transportant des personnes dans certaines villes, doivent veiller au respect de la vitesse et du nombre de passagers autorisés, et éviter ainsi les surcharges. De même, ces véhicules triporteurs ne peuvent circuler en dehors des limites des villes où ils ont été autorisés à exercer leur activité. Quant aux cyclistes, tireurs de pousse-pousse et de charrettes, le port de tenue réfléchissante est fortement recommandé le soir et la nuit, tandis que le véhicule doit disposer d'un éclairage et de dispositifs lumineux ou réfléchissants tels les catadioptres et les bandes auto-réfléchissantes. Les motards et scootéristes, pour leur part, se doivent de respecter les réglementations en vigueur concernant les dépassements, les passagers et les dispositifs de sécurité tels le port du casque.

Autorisation spéciale

Les véhicules de transport en commun sont également tenus de disposer d'une autorisation spéciale délivrée par l'ATT en cas de location en dehors de leurs zones et lignes d'exploitation habituelles. Les locaux de l'ATT dans les diverses régions de l'île resteront ouverts demain 18 mai 2024, de 8 heures à midi. Quant aux véhicules de transport de marchandises, le transport de passagers est formellement interdit. Et pour tout conducteur de véhicule, motorisé ou non, la consommation d'alcool est fortement déconseillée. La limite tolérée en matière d'alcoolémie est de 0,4 grammes par litre de sang. Il n'est pas à exclure que les contrôles d'alcoolémie soient renforcés durant le week-end de la Pentecôte.

Piétons

Et enfin, les piétons sont, eux aussi, tenus de respecter quelques règles de conduite : éviter de marcher sur la chaussée, traverser uniquement aux endroits indiqués et ne pas tenir les enfants côté trottoir. De même, il est préférable que les piétons aient une visibilité sur les véhicules arrivant en face d'eux. Autant de mesures à adopter par tous les usagers des routes afin d'éviter les accidents.