Madagascar: « Nous n'allons pas laisser vaincre par l'obscurité » - Andry Rajoelina. Le Chef de l'Etat a visité 4 districts hier dans le cadre de sa tournée régionale

Journée marathon hier pour le président Andry Rajoelina. Il est allé à la rencontre des populations dans les districts d'Antsirabe, Manandona, Ambatofinandrahana et Fianarantsoa. Trois régions visitées en une journée donc, à savoir Vakinankaratra, Amoron'i Mania et Haute Matsiatra, pour lancer une véritable offensive de charme auprès des populations. A souligner pourtant qu'il ne s'agit que du deuxième jour de sa longue tournée régionale.

Agro-photovoltaïque

Dans la matinée, il a visité la centrale agro-photovoltaïque de Tsaratanana Vinaninkarena à Antsirabe. Une infrastructure témoignant le développement énergétique à Madagascar. Cette centrale fournit actuellement 20 à 30 % des besoins en électricité de la population d'Antsirabe, avec une production de 2 MW. Cette capacité de production augmentera prochainement jusqu'à 5 MW, a-t-on expliqué. Le système agro-photovoltaïque, caractérisant à la fois la production d'électricité photovoltaïque et l'agriculture, est une approche innovante pour relever les défis énergétiques et agricoles. Dans sa prise de parole, le président Andry Rajoelina a souligné l'importance de ce genre d'infrastructures. Selon ses dires, « des projets comme celui-ci démontrent la voie vers un avenir énergétique plus prometteur pour Madagascar. C'est un exemple inspirant à suivre pour résoudre nos défis énergétiques », a-t-il martelé.

%

Réussite

Chef de l'État a ensuite procédé à la remise officielle de la cité universitaire d'une capacité de 160 étudiants à l'Institut Supérieur d'Antsirabe Vakinankaratra. Cette infrastructure figure parmi les 16 bâtiments de ce genre construits dans à travers le pays. Le président de la République a incité les responsables à enclencher rapidement le processus de répartition des chambres pour résoudre les problèmes supportés actuellement par les étudiants. « L'éducation est la clé de notre avenir, et nous nous engageons à offrir des environnements d'apprentissage propices pour la réussite de nos jeunes », a-t-il déclaré. Il, c'est le Chef de l'Etat qui a donné son accord à la demande des étudiants de modifier le statut de l'institut supérieur en Université de Vakinankaratra.

Certificats fonciers

Le président Andry Rajoelina s'est ensuite rendu à Ambatofinandrahana où il a remis à la population locale la nouvelle Base Opérationnelle Avancée (BOA) de ce district. Cette infrastructure arrive au point nommé car ledit District est considéré parmi les zones rouges en matière d'insécurité, particulièrement les vols de zébus. 80 militaires spécialisés vont être affectés au sein de cette BOA implantée sur un terrain de 6000m2. Elle est équipée d'un héliport, d'un dortoir, d'un réfectoire, d'une salle opérationnelle et d'une infirmerie. La BOA d'Ambatofinandrahana servira pour tous les districts de la Région Amoron'i Mania. Le Chef de l'Etat a aussi remis 33 386 certificats fonciers, ainsi que des intrants agricoles au profit de la population locale, dans le cadre du projet PURPA, favorisant le développement rural et la sécurité alimentaire. Dans le District de Manandriana, le Chef de l'Etat a remis une unité de transformation d'agrumes à la Coopérative AROMANIA, dans le cadre du programme One District One Factory. L'objectif étant de promouvoir l'industrie locale.

Engagement

Le Président de la République, Andry Rajoelina et son épouse Mialy Rajoelina ont conclu la journée d'hier à Fianarantsoa, dans la capitale de la Région Haute Matsiatra où ils ont distribué des kits solaires « Hazavana ho anao » à 6848 foyers bénéficiaires, marquant ainsi l'engagement de l'Etat envers l'accès à l'énergie propre. Par ailleurs, l'ouverture de l'Hôtel des Finances de Fianarantsoa était l'évènement marquant de la journée. Cette infrastructure contribue à la décentralisation effective et à la concrétisation d'une administration de proximité, ainsi que l'amélioration des services fournis à la population. Toutes les directions du Ministère de l'Economie et des Finances seront regroupées au même endroit. En l'occurrence les impôts, la trésorerie générale, les soldes et pensions, les douanes... Le locataire d'Iavoloha est attendu ce jour dans la Région Sud-Est du pays.