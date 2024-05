Madagascar: Mialy Rajoelina - Lancement des « soins de proximité » à Fianarantsoa

C'est désormais au tour de Fianarantsoa de bénéficier des « soins de proximité » qui ont été organisés dans tout Madagascar au cours des deux dernières années. La Première Dame, Mialy Rajoelina, a lancé de manière officielle cet évènement, hier, et ce sont plus de 1500 individus qui ont bénéficié de dépistage et de soins gratuits.

C'est avec un corps sain que l'on peut contribuer à la production et au développement. C'est sur ces paroles que la Première Dame, Mialy Rajoelina, a démarré de manière officielle les « soins de proximité » à Fianarantsoa, région Haute Matsiatra, hier. La cérémonie a eu lieu devant l'hôtel de ville de Fianarantsoa où se sont déroulés les soins de proximité pour la population durant la journée du 16 mai. En plus de la manifestation « caravane de la santé » qui a été organisée la première fois en 2019 (la 25e édition ayant été organisée durant la journée du 8 mars dernier), le gouvernement a mis en place un système visant à se rapprocher de la population afin de leur octroyer les mêmes soins que les soignants et les paramédicaux au sein des CSB. Cela fait maintenant un peu moins de deux ans que cette action a été mise en place et ce sont des centaines de soins qui ont été donnés dans ce cadre dans tout Madagascar. Pour Fianarantsoa, environ 50 manifestations de « soins de proximité » ont déjà été organisées et plus de 1500 personnes ont pu bénéficier des actions de la veille.

%

«Nous avons eu des résultats positifs sur le plan sanitaire grâce aux « soins de proximité » durant notre activité, y compris dans la province de Fianarantsoa. Il y a de nombreux soins qui sont proposés au sein des CSB et qui sont offerts gratuitement durant cette manifestation. Cela comprend les consultations de santé en général, les soins bucco dentaires, les soins ophtalmologiques, les suivis médicaux pour les femmes enceintes et la distribution de moustiquaires avec des répulsifs anti moustiques, la planification familiale, les tests de dépistage de différentes maladies comme le diabète, le cancer du col de l'utérus, l'IST/VIH, la malnutrition, les soins O.R.L., le dépistage de l'hernie pour les enfants », a-t-elle déclaré. Il y a aussi d'autres campagnes de sensibilisation comme la lutte contre la violence avec la « brigade féminine de proximité » (BFP), le ministère de la Population et le ministère de la Sécurité publique.

Polio

En tant que marraine de la vaccination, la Première Dame, Mialy Rajoelina, n'a pas manqué de sensibiliser la population à la vaccination contre la poliomyélite pour les enfants de moins de 15 ans lors de son passage dans la ville de Fianarantsoa, hier. Elle a aussi sollicité les parents à participer activement à la campagne de vaccination en collaborant avec les agents de la santé qui font du porte-à-porte. « C'est pour protéger nos enfants contre la maladie qu'ils sont là, les parents ne doivent donc avoir aucune inquiétude. La vaccination cible les parents qui travaillent chaque jour et qui ne peuvent donc pas amener leurs enfants dans les centres de santé durant la campagne de vaccination, ou qui ne sont pas souvent disponibles à la maison. C'est pourquoi la campagne de vaccination a été étendue jusque dans les écoles », poursuit-elle. Elle n'a pas non plus oublié de remercier les médecins et les agents paramédicaux qui participent à la campagne de « soins de proximité ». « Nous avons tous pleinement conscience que « la vie est précieuse » et que nous devons la préserver chaque jour », a-t-elle conclu.