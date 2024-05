Angola: Appel à une plus grande coopération entre gouvernement et établissements d'enseignement supérieur

Luanda — La ministre de l'Enseignement Supérieur, Science, Technologie et Innovation, Maria do Rosario Bragança, a recommandé jeudi, à Luanda, une plus grande interaction et coopération entre le gouvernement et les institutions d'enseignement supérieur, pour améliorer la recherche scientifique dans le pays.

Intervenant en marge du premier Conseil national des Sciences, Technologie et Innovation, la dirigeante a appelé les institutions à une plus grande implication dans les meilleures pratiques pédagogiques, y compris une meilleure maitrise des thèmes à présenter en classe.

La ministre a souligné que les professeurs d'université sont par nature des chercheurs, ils doivent donc approfondir leurs connaissances sur les sujets qu'ils abordent en classe.

"La recherche peut contribuer au développement et au soutien de l'innovation technologique", a souligné la ministre lors de l'événement qui vise à analyser les politiques et les programmes visant à encourager et promouvoir la recherche scientifique, le développement technologique et l'innovation.

L'événement aborde des sujets tels que le projet de règlement pour évaluer la performance des chercheurs scientifiques dans le système national des sciences, technologie et innovation et les résultats de la collecte d'indicateurs des sciences, de la technologie et de l'innovation.

La rencontre rassemble des professionnels du ministère de l'Enseignement Supérieur, Science, Technologie et Innovation, des établissements d'enseignement supérieur, entre autres.