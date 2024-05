Angola: MINSA souligne l'importance du congrès des Banques de lait

Luanda — Le secrétaire d'État à la Santé Publique, Carlos Alberto Pinto de Sousa, a souligné jeudi, à Luanda, l'importance d'organiser, en Angola, le premier Congrès des Banques de Lait Humain de la Communauté des Pays de Langue Portugaise pour le secteur de la santé, avec une pertinence particulière pour la néonatalogie.

S'exprimant à la fin de l'événement, Carlos Alberto Pinto de Sousa a souligné qu'il s'agissait de moments de réflexion et de débat sur les problèmes les plus urgents et les nouveaux défis auxquels sont confrontées les banques de lait maternel dans le monde, en particulier là où les taux de mortalité périnatale sont élevés en raison de la prématurité et de la pauvreté.

Il a souligné que l'événement était un pari réussi, et a salué le rôle mobilisateur du réseau des banques de lait maternel du Brésil, pour le travail fait et apprécié par les pays d'Amérique latine et d'Europe, dont l'accent est mis sur l'Afrique et les pays de la CPLP.

Il a déclaré qu'il a été prouvé que le lait peut contribuer dans une large mesure à réduire les taux de mortalité néonatale et que, par conséquent, l'Angola s'engage à réduire les taux de mortalité néonatale.

Le secrétaire d'État à la Santé Publique a souligné que la santé confronté à un scénario complexe, dans lequel les taux ne sont pas souhaitables, c'est pourquoi l'efficience est requise dans les mesures à prendre pour réduire cet indice.

Il a exprimé l'espoir que le congrès contribuera à atteindre les objectifs de développement durable de l'agenda 2030, espérant que de nouvelles étapes dans la réussite de la Banque de lait maternel seront présentées lors de la prochaine réunion.

Le Congrès des Banques de Lait Humain de la CPLP s'est déroulé du 13 au 16 de ce mois, pour réfléchir sur la « Stratégie de sécurité alimentaire et nutritionnelle des nouveau-nés à risque et des nourrissons ».