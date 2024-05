Afrique: Voir ou revoir - « Nice people » d'Anders Helgeson et Karin af Klintberg

Film suédois sorti en 2015, « Nice people » est un documentaire chaleureux qui s'appuie sur un événement local afin de mettre en avant la notion d'intégration.

Petite ville suédoise paisible, Borlänge voit soudain affluer quelque trois mille réfugiés somaliens fuyant la guerre. Dans l'idée de contrer la peur et le racisme engendrés par un tel « déferlement », un journaliste local a alors l'idée de monter une équipe nationale somalienne de bandy, une sorte d'ancêtre du hockey sur glace, très populaire en Suède. Alors qu'ils n'avaient jamais chaussé des patins de leur vie, les réfugiés se donnent corps et âme à cette utopie sportive, faisant un joyeux sort aux préjugés de certains habitants de Borlänge... Aidés par un entrepreneur, Patrik Andersson, et entraînés par une star du sport, Pelle Fosshaug, ils s'initient aux bases de ce sport avec l'ambition de participer aux championnats du monde de bandy à Irkutsk, en Russie, et de représenter ainsi leur pays. Ils devront franchir de nombreux obstacles pour réaliser leur rêve.

En effet, à travers le film « Nice people », en français «de belles personnes», les réalisateurs Anders Helgeson et Karin af Klintberg interrogent les spectateurs : quelle serait votre réaction si 3000 Somaliens envahissaient les rues de votre petite ville située aux confins de la Suède et que McDonalds avait désormais pour surnom « Little Mogadishu » ? Heureusement qu'il y a le personnage de Patrik Andersson, journaliste qui a plus d'un tour dans son sac. Il a trouvé la solution : le sport comme élément fédérateur. Et voilà qu'un groupe d'hommes n'ayant jamais connu des températures inférieures à 20 degrés devient l'équipe nationale de bandy.

« Nice people » aborde en filigrane les questions de racisme, de peur et la manière de les surmonter ; parfois avec un sourire, parfois avec un coup de crosse et surtout avec beaucoup d'exercice. Tout en mettant en valeur un moyen d'intégration très original, « Nice people » présente avec finesse au monde entier un sport méconnu, le bandy, mélange de hockey sur glace et de football, à travers la formation d'une équipe d'immigrés somaliens, soutenue par des Suédois très motivés. Emotions, pleurs et rire se mêlent bien dans ce long métrage d'environ 1h 35 min. Ce film s'adresse à un public très large et même à des enfants.