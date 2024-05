Congo-Brazzaville: Festival Pointe-Noire en scène - Le groupe Musée d'arts en tête d'affiche

Musée d'arts, avec son spectacle inédit « M'Fuma », sera sur scène du 31 mai au 2 juin à Pointe-Noire, dans le cadre de la neuvième édition du festival international Pointe-Noire en scène qui accueillera des artistes congolais et d'ailleurs.

Sous la responsabilité d'Oltem Malanda, le spectacle « M'Fuma » est une création artistique qui mêle danse contemporaine, traditionnelle, conte et percussion, le tout dans une synchronisation chorégraphique pour résoudre le conflit entre le corps et l'esprit, montrant ainsi le bras de fer entre le monde mystique. Avec ce spectacle, le groupe Musée d'arts fera voyager les spectateurs dans cet univers de l'époque. Ce spectacle met en valeur la richesse ancestrale du patrimoine congolais.

Créé à Brazzaville en 2006, le Musée d'art est une compagnie de vingt-cinq jeunes artistes, percussionnistes, danseurs et chanteurs. Il a pour objectif de valoriser le patrimoine culturel et artistique du Congo à travers le monde en proposant des spectacles tradi-modernes qui renouvellent la musique congolaise en l'enrichissant de rythmes inédits et de techniques originales comme le jonglage, les acrobaties, l'usage du feu. Le groupe a aussi vocation de former de jeunes artistes issus de milieux défavorisés pour leur offrir un meilleur avenir. A ce jour, il compte plusieurs créations parmi lesquelles « Zou » en 2020, « Comman dont ngoma » en 2019, « Ouragan » en 2014, « Le roi Ngoma » en 2013, « Ouvre ton esprit » en 2019, « Rythmes du monde » en 2017.

Grande fête annuelle de la musique urbaine qui transcende des frontières culturelles, sociales, historiques et géographiques, Pointe-Noire en scène a pour vocation de promouvoir et de valoriser la culture urbaine avec des artistes qui font la une dans leurs pays. L'édition 2024 permettra, par ailleurs, aux artistes sélectionnés d'exprimer encore une fois de plus leurs talents. Comme lors de la précédente édition, le public sera émerveillé par des artistes talentueux tels MLG Mochristo, Fior De Bior, Patrick le chinois, Rodzen, Trésor B, Freud Vinces, Cédric Océan, Stéphane Akam, Fifame, Spirita Nanda, Musée D'art, Tyna Bae, Jada Chief, Warrios, Safay, DJ Mack Jeff, Titus Kosmos, Juste Parfait, Geneviève Matibey, MR Ice, MC Bilair, Big Flow.

L'initiative se donne pour objectif de faire sortir la musique urbaine congolaise du ghetto, afin de mettre en avant ces jeunes artistes qui manquent de visibilité et de notoriété. Ce festival est devenu une opportunité pour des artistes congolais et ceux d'ailleurs de faire des rencontres avec des professionnels dont les mécènes, managers et producteurs. Cette manifestation culturelle qui fait le métissage musical et culturel construit l'identité congolaise, tout en confrontant la diversité des cultures et développant ainsi la tolérance et le respect de l'autre dans sa singularité.

Depuis ses précédentes éditions, ce festival prend une nouvelle dimension pour devenir un événement culturel majeur dans le pays, tout en proposant de s'immerger dans la créativité des cultures. Il s'agit, pour les organisateurs, d'attirer l'attention des pouvoirs publics et des mécènes afin qu'ils aient un regard différent sur les musiques urbaines et qu'ils accompagnent ces jeunes qui, contre vents et marées, se battent pour représenter le Congo à travers leur passion.