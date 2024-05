Congo-Brazzaville: Les membres africains de l'Académie nationale de médecine attendus à Brazzaville

La rencontre prévue du 17 au 18 mai s'inscrit dans la coopération sanitaire de la France avec les pays à ressources limitées. La cérémonie sera placée sous le patronage du Premier ministre congolais, chef du gouvernement, Anatole Collinet Makosso.

La République du Congo est membre de cette Académie des sciences d'Outre-Mer. La rencontre de Brazzaville vise une coopération renforcée entre l'Afrique et la France dans le secteur de la santé, recherche médicale, soins et formation dans le contexte de la santé mondiale. Dans un communiqué rendu public par le comité d'organisation, il ressort que l'Académie de médecine a récemment rédigé un rapport, voté à l'unanimité de ses membres, sur la coopération sanitaire de la France avec les pays à ressources limitées. « Ce rapport rappelait son long passé dé coopération. Il semblait ainsi nécessaire d'apporter des améliorations à ces partenariats à travers une stratégie d'ensemble associant efficacement une mise en oeuvre et un suivi des politiqués scientifique, administrative, technique et éthique définies en commun », précise le communiqué.

Et d'ajouter : « L'Académie de médecine a sollicité l'avis de ses membres originaires d'Afrique sur les moyens à établir pour répondre à ce constat et permettre une meilleure prise en considération des souhaits stratégiques africaines en matière de santé dans ses différents aspects de recherche, de dérision et de formation .»

%

Cette réunion qui va se tenir pendant deux jours connaîtra également la participation, a titre d'observateurs, des auteurs du rapport. Le gouvernement de la République du Congo a accepté d'abriter cet atelier de réflexion dont les conclusions seront transmises par son intermédiaire à l'Académie nationale de médecine, France et au gouvernement français.

Ce processus permettra de fructueux échanges sur l'amélioration du partenariat entre la France et les pays d'Afrique francophone, dans la suite logique de leurs relations historiques rénovées, à l'aide d'une gouvernance s'appuyant sur un mécanisme consultatif franco-africain dans les domaines prioritaires de la coopération, permettant de partager les enjeux scientifiques et diplomatiques de l'aide au développement en santé dans l'intérêt supérieur des populations des pays a ressources limitées.