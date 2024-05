Congo-Brazzaville: Festival Zaba 2024 - Les spectacles démarrent le 23 mai

Sur le thème « Mon histoire, mon identité », la 2e édition du festival Zaba vibrera au rythme des sonorités gospels folkloriques du 23 au 26 mai. Ce, en parallèle d'autres activités lancées depuis le 7 mai.

Le spectacle d'ouverture se déroulera le 23 mai à l'Institut français du Congo. Le lendemain, le show se poursuivra au mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza. Le 25 mai, le festival Zaba s'invitera en milieu d'après-midi au Centre culturel Sony- Labou-Tansi et en soirée aux ateliers Sahm. Le spectacle de clôture, quant à lui, est prévu au marché Total. S'agissant des artistes au programme, le festival en a dévoilé quelques-uns à l'instar de Charles Alao du groupe Shekina de la Côte d'Ivoire, l'artiste Merveille Bella du Cameroun, la Chorale CCA du Congo. Bien d'autres sont à découvrir d'ici là, soit sur la page Facebook du festival, soit lors de la conférence de presse prélude à l'événement que les organisateurs animeront le 21 mai. Comme pays participants, il y aura également la République démocratique du Congo, le Gabon, la France, le Burkina-Faso et le Bénin.

Au tour du thème « Mon histoire, mon identité », le festival Zaba souhaite emmener les artistes gospel congolais et d'ailleurs à attacher du prix à l'identité culturelle dans leurs créations et oeuvres en vue de préserver les histoires respectives de leurs terroirs et les transmettre à la jeunesse à travers la musique. « Il est important qu'on travaille, qu'on fasse connaître l'histoire du gospel congolais parce que vous ne pouvez pas avoir une identité si vous n'avez pas d'histoire », expliquait l'artiste et directrice du festival Zaba, maman Credo, au cours d'une conférence-débat participative aux ateliers Sahm, le 1er mai dernier.

En attendant la tenue des spectacles destinés au grand public, quelques artistes bénéficient, depuis le 7 mai, des ateliers de formation initiés par le festival Zaba. Véritable moment d'apprentissage, ces ateliers se veulent une expérience de plus pour les apprenants car une jeunesse bien formée est porteuse d'espoir. Parmi les enseignements donnés, on note les techniques vocales, la gamme Kémite, etc.

Le festival Zaba cette année, ce sera aussi une exposition-vente de divers articles artistiques et culturels tradi-modernes.