Congo-Kinshasa: Festival Afropolitain nomade 2024 - Mariusca Moukengue attendue sur scène

L'artiste slameuse Mariusca Moukengue partagera son savoir-faire, son talent artistique et son expérience professionnelle aux côtés de ses frères et soeurs artistes africains, le 31 mai, à Montréal, au Canada, dans le cadre du festival Afropolitain nomade.

L'événement interculturel unique promeut un mélange de groove et de mots. Les rythmes envoûtants de Marius Moukengue se mêleront aux performances percutantes de Lydol, pour créer une expérience artistique captivante entre la puissante voix de ténor et les sonorités ensoleillées de Nodly. Ensemble, ces artistes promettent une soirée inoubliable où la musique et les mots se rejoindront pour une ambiance électrique. Ce festival Afropolitain nomade auquel ils participeront est un espace d'échanges culturels mettant en avant la musique et les arts vivants comme moyens d'expression pour la valorisation des artistes.

Ils auront l'occasion de se connecter avec d'autres praticiens pour partager des idées, des expériences et obtenir des informations de la part des leaders de l'industrie musicale. Pour cette édition, le festival Afropolitain nomade entend poursuivre son objectif de valoriser le rapprochement interculturel entre les artistes du Nord et du Sud, en faisant le tour des grandes capitales africaines et européennes. Depuis ses précédentes éditions, plusieurs artistes issus de la diversité y ont pris part et en sont ressortis grands et fortement transformés dans leur manière de s'impliquer socialement. L'initiative crée des passerelles entre l'implication des jeunes artistes issus du Canada et leurs homologues africains qui affrontent les enjeux avec créativité.

%

Mariusca Moukengue, par son talent et sa présence en tant que femme dans l'univers de slam fortement dominé par les hommes, est un motif de curiosité. Mordue par la poésie urbaine depuis 2015, elle est aujourd'hui l'une des artistes qui font la fierté du Congo sur la scène nationale et internationale. Le slam est devenu son souffle de vie, un état d'esprit, à tel point qu'elle ne pourrait passer tout un mois sans déclamer, jamais un jour sans écrire un seul vers. Engagée et inspirée par des figures féministes fortes, à l'instar de Michelle Obama et Kimpa Vita, Mariusca Moukengue est à la fois slameuse et formatrice en cet art, comédienne et critique d'art. La jeune artiste congolaise a trouvé sa meilleure façon de faire des suggestions, de revendiquer les droits des sans-voix, de blâmer la dictature dans la pluralité et ses formes, somme toute de clamer son idéal social.

Sur la scène internationale, elle se fait distinguer par ses textes décisifs et empreints d'humanisme. Son engagement social l'a conduite à se lancer, en 2018, dans l'aventure « Slamunité », un projet panafricain qui vise à faire la promotion du slam comme thérapie en milieu juvénile à travers des ateliers, des rencontres, des spectacles en faveur des personnes démunies. Ce projet, c'est aussi le souci de former plus de jeunes possibles à la pratique de slam, d'interconnecter les jeunes slameurs avec les aînés et de faire, par conséquent, la promotion de la poésie urbaine. Mariusca Moukengue est aussi l'initiatrice et l'organisatrice du festival panafricain de slam au Congo « Slamouv », un événement qui entend être un porte-étendard de la poésie urbaine et des poètes slameurs du Congo et d'ailleurs.