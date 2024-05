Angola: Le Président de la République travaille vendredi à Namibe

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, se rendra ce vendredi dans la province de Namibe, où il inaugurera le Parc national d'Iona.

Selon le service de presse du Président de la République, l'inauguration du Parc national d'Iona aura lieu le samedi 18 mai.

Avant de quitter Namibe, João Lourenço dirigera dimanche une réunion avec le gouvernement provincial, pour connaître la situation socio-économique de la région, dans le cadre de son programme de présidence ouverte.

Le parc d'Iona est un site naturel luxuriant qui abrite des animaux tels que des zèbres, des girafes, des oryx, des guépards et des oiseaux aquatiques.

Située dans le désert du Namibe, au sud-ouest de l'Angola, avec un littoral de 160 km adjacent à l'océan Atlantique, Iona est l'une des zones sauvages les plus sublimes, avec des écosystèmes terrestres et marins fertiles.

Ses sables centraux sont bordés à l'est par des montagnes atteignant 2 000 mètres d'altitude et à l'ouest par des dunes qui longent toute la côte.

Alimenté par deux rivières limitrophes, Cunene et Curoca, le parc contient de vastes forêts et est habité par des guépards et des léopards, des troupeaux d'oryx, des gazelles et des zèbres de Hartmann, des autruches, des reptiles endémiques et constitue le principal habitat des plantes les plus anciennes du monde, Welwitschia Mirabilis.

Le parc national d'Iona est important au niveau régional et fait partie d'une zone de conservation transfrontalière (TFCA) avec le parc national de Skeleton Coast, en Namibie.

Historiquement, le parc était habité par des rhinocéros et des éléphants, mais ces deux espèces ont complètement disparu de cette zone et d'autres espèces sauvages ont également été décimées.

Les activités humaines incontrôlées des populations périphériques et du parc, y compris le pâturage du bétail, menacent ses écosystèmes.