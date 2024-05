Angola: L'Exécutif projette un agenda national pour l'entrepreneuriat

Luanda — La secrétaire d'État au Commerce et Services, Augusta Fortes, a informé ce jeudi, à Luanda, que l'Exécutif travaille sur le futur projet d'agenda national pour l'entrepreneuriat, un instrument stratégique qui trace la voie à suivre à court, moyen et long termes.

Intervenant à l'ouverture de la troisième édition de l'Angola Startup Summit-2024, il a souligné que l'instrument répondra aux questions sur le type d'entrepreneuriat qui est en train d'être construit pour le pays et le mécanisme de soutien existant pour encourager les entrepreneurs.

Augusta Fortes,a réitéré l'intérêt et l'importance que le Gouvernement accorde à l'entrepreneuriat, ainsi que l'ambition de voir ce domaine potentiel mieux exploré et utilisé, car il s'agit d'un domaine pertinent de l'économie nationale.

Selon le secrétaire d'État, cette voie doit être parcourue avec la participation du secteur privé, et les lignes de force sont contenues dans le Plan National de Développement (PDN) 2023-2027.

Il a souligné, dans le PDN susmentionné, les programmes de promotion de l'innovation et du transfert et de l'emploi, de l'entrepreneuriat et de la formation, dont l'accent continuera à être le développement du capital humain.

Dans le cadre de la stimulation de l'économie numérique et créative, a-t-il dit, la reconnaissance de l'importance de l'entrepreneuriat pour le pays est définie dans plusieurs programmes, les actions étant développées à travers l'Institut National d'Appui aux Micro-Petites et Moyennes Entreprises (INAPEM).

Il a considéré comme essentielles la consolidation des incitations fiscales pour les stages professionnels, l'accès au microcrédit et la promotion des actions entrepreneuriales à travers d'autres initiatives développées tant par des entités publiques que privées.

Il a indiqué que le rôle de l'entrepreneur est essentiel dans toute société, « parce que la créativité émane de lui et dépend la mise en oeuvre des idées dans les affaires nécessaires à la construction du progrès des nations ».

«Nous devons continuer à investir dans le capital humain, car nous sommes conscients que l'un des défis auxquels nos jeunes sont confrontés est le chômage », a-t-il soutenu.

Intervenant à l'occasion, le vice-gouverneur de Luanda pour le secteur économique, Jorge Miguêns, a souligné la nécessité de l'événement pour "créer le point de départ" pour le positionnement de l'Angola à l'épicentre de l'écosystème régional et international de l'innovation, en servant de moteur du développement.

"Nous espérons que de ce Startup Summit émergeront de nouvelles solutions pour le marché, pour aider la croissance de ses clients, de son activité et la réalisation de ses objectifs", a-t-il annoncé.

Se déroulant au Centre de Conventions de Talatona, jusqu'à samedi prochain, le sommet est organisé par l'Institut National d'Appui aux Micro, Petites et Moyennes Entreprises (INAPEM), en partenariat avec UNITEL, et vise à rechercher des opportunités d'investissement à travers l'échange d'expériences et de faire entreprise.

La devise de l'événement est « Favoriser de nouveaux modèles commerciaux et secteurs verticaux » et implique plus de 135 startups, 20 stands institutionnels et 45 conférenciers.

Il compte sur la participation des entrepreneurs, des investisseurs, des chefs d'entreprise, des étudiants, des institutions publiques et privées intéressées par la promotion de l'innovation, de l'utilisation des nouvelles technologies et de la transformation numérique du pays.