Angola: L'évolution technologique nécessite une adaptation rapide du secteur bancaire

Luanda — Le secteur bancaire angolais doit s'adapter rapidement à l'évolution technologique qu'offre le monde, pour continuer à être l'un des piliers du développement économique et social du pays, a estimé mercredi, à Luanda, le président du Conseil d'Administration de la Commission du marché des capitaux (CMC), Vanessa Simões.

Intervenant lors de la 2ème édition de l'événement "Angola Banking Conference", le responsable a souligné que la technologie numérique transforme profondément le secteur bancaire, exigeant que les institutions financières s'adaptent rapidement et efficacement.

A l'occasion, il a évoqué le renforcement de l'inclusion financière avec un autre défi pour le système bancaire national, compte tenu des faibles niveaux d'alphabétisation influencés essentiellement par le secteur informel de l'économie.

Il a rappelé qu'actuellement, une grande partie de la population angolaise "n'a pas accès aux produits et services bancaires de base", ce qui limite le potentiel de développement individuel et collectif.

Il a donc souligné la nécessité d'un équilibre entre les crédits accordés à l'État, dans des conditions durables, et les prêts accordés au secteur privé, facteurs qui servent de voie aux banques pour participer au développement du pays.

Concernant le marché des capitaux, il a mentionné que les banques continuent d'être des acteurs importants de ce marché, contribuant à sa liquidité, son efficacité et son développement.

À son tour, le responsable de la société de conseil PwC, Ricardo Santos, a déclaré que la banque angolaise occupe une position privilégiée pour aider le pays à faire avancer l'agenda de l'ESG.

Il a reconnu que les banques ont la capacité d'identifier des projets, des entreprises et des activités plus viables, ajoutant de la valeur à l'économie et ayant un plus grand impact social positif.

Avec cela, a-t-il dit, le secteur bancaire crée des opportunités pour attirer plus d'affaires, en ouvrant la porte au financement et aux investissements internationaux et, de cette manière, en établissant son bilan avec une plus grande diversification sectorielle des activités et des instruments utilisés.

Pour concrétiser cet objectif, Ricardo Santos suggère que les institutions financières doivent continuer à se réinventer, en devenant plus agiles et innovantes, avec une efficacité et une compétitivité accrues.

Le gestionnaire de la Banque Nationale d'Angola (BNA), Manuel Tiago Dias, a souligné l'importance des banques dans l'économie angolaise, car l'activité bancaire a un impact direct sur la vie des citoyens.

Selon le responsable de la Banque centrale, les banques commerciales peuvent encourager les entreprises à adopter des pratiques durables, à travers l'octroi de prêts et de financements, ainsi qu'à investir dans des projets qui favorisent la durabilité en réduisant l'empreinte carbone et l'efficience énergétique.

Il a cité l'adoption de nouvelles technologies, telles que celles qui permettent le stockage des données dans le cloud, la virtualisation des serveurs, le travail à distance, l'intelligence artificielle et l'informatique quantique, comme exemples de la façon dont les banques peuvent se transformer en interne pour devenir plus accessibles.

"Le succès de chaque banque dépendra certainement de la manière dont elle intègre la durabilité dans sa mission, ses valeurs et ses actions envers les contreparties et le marché concurrentiel", a-t-il ajouté.

Manuel Tiago Dias a également rappelé que la BNA a approuvé son Plan stratégique 2023-2028, qui prévoit la modernisation et l'innovation du système financier, qui impose des modernisations technologiques et réglementaires pour améliorer l'efficacité du système financier et du secteur bancaire en particulier.

Il a fait valoir que les innovations apportent des avantages, tels qu'une plus grande efficacité productive et une meilleure allocation des ressources, tout en élargissant l'accès des citoyens et des entreprises au système financier.

Sous le thème « Défis, tendances et opportunités pour le secteur bancaire en Angola », la 2e édition de la Conférence bancaire en Angola a vu la participation de plusieurs experts qui ont débattu des questions liées aux données, à l'innovation et à la cyber-sécurité, en tant que moteurs de la transformation numérique, dans une initiative conjointe du magasine « Revista Economia & Mercado » et PwC.