Angola: La Sonangol annonce prochainement la publication des résultats 2023

Luanda — Le président du Conseil d'administration de la Sonangol (PCA), Sebastião Pai Querido Gaspar Martins, a annoncé jeudi, à Luanda, la prochaine publication des résultats réalisés par la compagnie pétrolière, au cours de l'année économique 2023.

Sebastião Martins s'adressait à la presse quelques minutes après la cérémonie d'investiture du conseil d'administration reconduit de la Sonangol, dirigé par le président de la République, João Lourenço.

"La Sonangol jouit d'une bonne "santé financière", nous publierons bientôt nos résultats définitifs pour 2023, nous devons continuer à travailler sur l'augmentation des revenus, mais cela ne nous empêche pas de réaliser nos projets", a-t-il indiqué.

Toujours selon la source, la reconduction au poste signifie un vote de confiance et des responsabilités accrues, même si, malgré la phase de transition énergétique, le pays continue de dépendre grandement des revenus du secteur pétrolier et la Sonangol est un élément fondamental dans ce domaine.

Pour le PCA de Sonangol, les défis sont clairs et ont été soulignés par le Président de la République, notamment l'augmentation de la production pétrolière et gazière, l'achèvement de la raffinerie de Lobito et du terminal océanique de Barra do Dande, ainsi que le développement de projets pour créer des sources d'énergie alternatives en synergie avec les partenaires de l'entreprise.

Les administrateurs exécutifs Belarmino Emílio Chitangueleca, Baltazar Agostinho Gonçalves Miguel, Jorge Barros Vinhas et Olga Lukocheka da Silva Sabalo Miranda font partie du conseil d'administration de la Sonangol, présidé par Sebastião Pai Querido Gaspar Martins.

Parmi eux figurent également les administrateurs exécutifs, Kátia Mariana Siliveli Epalanga Lutucuta et Osvaldo Inácio, et les non-exécutifs Lopo Fortunato Ferreira do Nascimento, Bernarda Gonçalves Martins, Augusto Teixeira de Matos et André de Jesus Moda.