Congo-Brazzaville: Activité agro-pastorale - Relance du centre agricole kimbanguiste de Ngobana

La cérémonie de relance du Centre agricole kimbanguiste de Ngobana, dans les encablures de Gamboma, département des Plateaux, s'est déroulée en présence du sous-préfet, Marcel Eboki; du député de la deuxième circonscription électorale de Gamboma, Antoine Bien aimé Obam Ondon; du président délégué du collège exécutif national de l'Eglise kimbanguiste, au Congo, le révérend Brice Voltaire Etou Obami; et de quelques responsables ecclésiastiques.

Le Centre agro-pastoral de Ngobana a été lancé par son éminence Joseph Diangienda Kuntima, premier chef spirituel et représentant légal de l'église de Jésus Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu, pour accompagner le Plan quinquennal 1982-1986, initié par le président de la République, Denis Sassou N'Guesso. Malheureusement, quelques temps après son lancement, ce centre a connu des difficultés jusqu'à ce qu'il soit mis en veilleuse pendant 36 ans.

Dans son mot circonstance, le directeur national de la Fondation Simon Kimbangu, Armel Etou Alali, a signifié que c'est depuis quelques mois et sur instruction de sa dignité Simon Kimbangu Kiangani, que cette fondation, qui est l'interface socio-économique de l'église de Jésus Christ sur la terre, par son envoyé spécial Simon Kimbangu, et la coordination des activités agro-pastorales en République du Congo, s'est engagée à relancer les activités du centre agro-pastoral de Ngobana. « Nous lançons officiellement la saison 2 test en ce jour, avec 50 hectares de spéculations associées, telles que le manioc, le haricot et la patate douce. En effet, il a été dit par le président de la République, chef de l'État, Denis Sassou N'Guesso, garant de la nation, grand bâtisseur des projets agro-pastoraux au Congo, qu"'un peuple qui ne produit pas ce qu'il consomme n'est pas un peuple libre" », a-t-il déclaré. Pour lui, il n'y a pas vie possible à ceux qui n'agiront pas, seul le travail transforme les idées en richesse.

Depuis 2021, a-t-il précisé, le chef de l'État ne cesse de demander au peuple congolais de se diriger vers des activités agro-pastorales qui sont des bases fondamentales des pays développés et des pays en voie de développement. « Après la réussite du centre pilote de Kounzoulou, aujourd'hui agro-industriel, nous voici à Ngobana, mais pourquoi cette détermination ? On dit souvent, "le ventre affamé n'a point d'oreilles". Celui qui a l'alimentation dirige le monde. Nous savons tous que la famine est à nos portes chaque seconde, chaque minute et chaque heure. Nos ménages souffrent. La seule voie c'est de s'accrocher aux instructions du chef de l'État, Denis Sassou N'Guesso, qui nous aidera à atteindre l'autosuffisance alimentaire », a souligné Armel Etou Alali.

L'agriculture, une issue pour la diversification de l'économie nationale

Pour sa part, le sous-préfet de Gamboma s'est réjoui de voir comment les Kimbanguistes accompagnent la vision du président de la République, dans son programme de société « Ensemble poursuivons la marche ». « Cette activité est la mise en oeuvre du mot d'ordre cher à notre président de la République, Denis Sassou N'Guesso, qui apprécie à sa juste valeur les activités agro-pastorales ». Dans son programme , au chapitre III concernant le développement soutenu de l'agriculture au sens large, il écrit : « Le choix de mettre avant l'agriculture est justifié par le fait qu'il est le plus sûr moyen de lutter efficacement à la fois contre le chômage, la pauvreté ». En homme visionnaire, il ne cesse d'inciter ces derniers à la pratique généralisée de l'agriculture, seule issue pour conduire à la diversification de l'économie nationale.

Après les allocutions, s'en est suivie la mise en terre de la bouture de manioc et des semences de maïs tour à tour par le sous-préfet de Gamboma, le député de la deuxième circonscription électorale de Gamboma, le président délégué du collège, ainsi que bien d'autres autorités ecclésiastiques. Un rituel traditionnel a été exécuté par les chefs de terre pour solliciter aux ancêtres de rendre non seulement la terre productive mais aussi d'assurer la protection de cette zone contre toute mauvaise attaque.

Le député de la deuxième circonscription électorale de Gamboma, Antoine Bien Aimé Obam Ondon, a indiqué que l'Eglise kimbanguiste devient un modèle dans le travail de la terre. Il a rassuré les producteurs du soutien des autorités politiques de Gamboma. La cérémonie a été agrémentée par l'animation de la fanfare kimbanguiste. A la fin, le cortège de la délégation s'est ébranlé à la paroisse kimbanguiste de Gamboma.