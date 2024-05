Congo-Kinshasa: Linafoot/Play-offs - Pas de vainqueur entre Lupopo et V.Club, Dauphin noir écrase Lubumbashi sport

Il n'y a pas eu de but entre le FC Saint-Eloi Lupopo et l'AS V.Club, en match retour des play-offs du championnat national de football, alors que Dauphin noir a carbonisé Lubumbashi Sport.

Comme au match aller à Kinshasa, le FC Saint-Éloi Lupopo et l'AS VClub ont fait jeu égal de zéro but partout, le 15 mai au stade Frédéric-Kibassa-Maliba de Lubumbashi, en 12e journée de play-offs de la 29e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot). Les Cheminots de Lubumbashi ont évolué en infériorité numérique durant plus d'une heure, après l'exclusion du joueur Georges Mpole, à la suite d'une faute sur un joueur de V.Club. L'ancien gardien de but de V.Club, actuellement à Lupopo, le Camerounais Simon Omossola, a réussi à garder sa cage inviolée face aux assauts des attaquants du club vert et noir de Kinshasa. Et d'ailleurs, les meilleures situations de la partie ont été à mettre à l'actif de Lupopo.

L'exclusion de Georges Mpole n'a pas du tout été du goût de l'entraîneur malien des Cheminots, Mohamed Magassouba. « Maintenant, il faut qu'on appelle le chat par son nom. L'arbitrage vraiment ! Depuis quand les gars sont en duel, et on donne un carton rouge comme ça? Ce n'est ni le dernier défenseur ni un coup qu'il a fait exprès. Et on donne un carton rouge pour diminuer l'équipe depuis la mi-temps. Je pense vraiment qu'il faut revoir les choses si on veut faire du football. Je n'ai jamais parlé d'arbitrage, mais cette fois-ci il faut que j'en parle. Lupopo c'est le bouc-émissaire parfait de tout le monde. C'est trop vraiment. C'est l'arbitre qui a sorti les joueurs de leur assiette. C'est lui qui a joué en fait. On a dominé cette équipe-là à 10 contre 11, n'eût été cet arbitrage malheureux, malencontreux, bien préparé. Et c'est vraiment dommage pour le football », a vociféré le technicien malien à la conférence de presse après le match. Lupopo est troisième au classement avec 21 points en onze matches, et V.Club reste quatrième avec 19 points en treize sorties.

%

Dauphin noir se remet du forfait

Battu par forfait par le FC Saint-Éloi Lupopo, le week-end dernier, l'AS Dauphin noir de Goma (Nord-Kivu) s'est vengé sur Lubumbashi sport en premier match sur l'aire de jeu du stade Frédéric-Kibassa-Maliba. Les joueurs du coach Guy Lusadisu ont infligé un cinglant 4 -0 aux Kamikazes de Lubumbashi. Tshiama Landu (26e minute) et Jonathan Maleta (65e minute) ont marqué en première période, imités en seconde par Ndombe wa Ndombe(70e minute) et Kanza Pembele (80e minute). Lubumbashi sport a obtenu un penalty dans les derniers instants. Mais le gardien de but Jackson Lunanga s'est érigé en mur infranchissable. Pas de but pour les Kamikazes. Avec ce succès, Dauphin noir occupe désormais la 6e place au classement avec 10 points en douze sorties. Lubumbashi sport demeure lanterne rouge avec 6 points en douze rencontres.