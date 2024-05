Congo-Brazzaville: Fonction publique - Des disparités au niveau du fichier des finances

La Banque mondiale a officiellement remis, le 15 mai, au gouvernement congolais le Système intégré de gestion des ressources humaines de l'Etat (Sighré) qui a permis, entre autres, de déceler des disparités au niveau des fichiers des finances.

Le directeur des opérations internationales de la Société de l'informatique de management et de communication (Simac), Ethmane Hamam Fall, qui a élaboré ce système a mis à la disposition de l'Etat congolais quelques données qui appellent à une analyse sérieuse de la situation. En effet, analysant le fichier du recensement mis à sa disposition par les finances, la Simac a constaté que plus de 60 000 personnes sont payées chaque mois contre plus de 50 000 recensées. « Nous avons, en termes d'actifs, plus de 50 000 contre plus de 60 000 qui perçoivent leurs salaires, soit une différence d'environ 10 000 agents. Des matricules recensés qui sont payés sans être sur le fichier des finances sont estimés à dix mille », a révélé Ethmane Hamam Fall.

Selon lui, il y a également 180 agents recensés qui ne se trouvent pas dans le fichier des finances. Le Sighré a aussi détecté plus de 3000 personnes utilisant le matricule en double, c'est-à-dire partageant le même matricule dont 2800 portent les mêmes noms et prénoms et 300 des mêmes matricules avec des noms différents. Le système a aussi révélé que 1300 agents de l'Etat appelés à faire valoir leurs droits à la retraite depuis sont toujours actifs, au mépris des textes en vigueur. De même, il y a des fonctionnaires qui ne sont pas avancés depuis 2010.

%

Des informations mises à la disposition du ministre d'Etat, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale, Firmin Ayessa, qui sait à quoi s'en tenir. « Nous pouvons affirmer, avec force, qu'avec l'implémentation du Sighré, les lenteurs administratives dans le traitement des dossiers de carrières des agents civils de l'Etat ainsi que les nombreux maux et antivaleurs qui ont pu être imputés à la Fonction publique seront désormais, dans la mémoire collective, comme un lointain souvenir. Le Sighré vient nous projeter inéluctablement vers l'aboutissement tant attendu du fichier unique fonction publique/solde/ caisses de retraite », a-t-il déclaré, en réceptionnant le système conçu avec l'appui de la Banque mondiale.

Selon lui, la remise officielle du Sighré augure d'une gestion administrative nouvelle, moderne et futuriste, faisant ainsi entrer l'administration congolaise dans l'ère de la modernité. « A vous mes chers collaborateurs, le Sighré, comme vous l'avez toujours clamé, arrive à point nommé pour créer les conditions les plus idoines d'accomplissement aisé de vos missions. 2024 sera pour la Fonction publique l'année d'implémentation de cet outil de gestion des ressources humaines de l'Etat. Il vous revient donc d'en faire bon usage au grand bénéfice de nos usagers », a exhorté Firmin Ayessa.

Le Sighré est mis en oeuvre dans le cadre du Projet des réformes intégrées du secteur public, financé par la Banque mondiale qui avait signé en juin 2017 un accord de prêt avec la République du Congo d'un montant de 40 millions de dollars. L'objectif du projet clos le 31 décembre 2023 était d'améliorer la gestion des ressources publiques hors pétrole et la redevabilité en République du Congo.

Rappelant les différentes réalisations menées dans le cadre de ce projet, la représentante de la Banque mondiale au Congo, Louise Pierrette Mvono, a indiqué que ces actions viennent soutenir et compléter les réformes des finances publiques et celles relatives aux investissements publics dans le contexte d'adoption du budget programme en vigueur depuis janvier 2024. « Il y a des projets qui n'atteignent pas leurs résultats. Comme vous avez pu le voir, celui-ci a non seulement atteint les résultats, mais il est également porteur d'espoir pour la Fonction publique congolaise. C'est donc avec beaucoup de fierté que nous vous rendons ce livrable aujourd'hui », a-t-elle déclaré, réaffirmant la volonté du groupe de la Banque mondiale de poursuivre et de consolider son partenariat avec le Congo pour soutenir une gouvernance résiliente.