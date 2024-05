Congo-Brazzaville: 4e édition de la Traversée du Mayombe - La Mairie de Brazzaville soutient le projet

La Mairie de Brazzaville s'est engagée à jouer un rôle déterminant lors de la 4e édition de la Traversée du Mayombe qui se tiendra du 18 au 24 mai. L'initiative de l'association Marcher courir pour la cause (MCPLC) gagne déjà des galons.

De quinze participants à la première édition, la marche Pointe-Noire -Brazzaville à pied intéresse désormais de centaines de participants et plusieurs partenaires, lesquels se mobilisent autour d'un réel problème de santé publique. Quand il s'agit de faire la promotion du sport comme outil de prévention de nombreuses maladies non transmissibles telles que le diabète, l'hypertension et les accidents cardio vasculaires, d'organiser des dépistages et d'ouvrir des expériences touristiques aux participants, l'accompagnement de la Mairie de Brazzaville est plus que certain.

« Il n' y a pas que l'aspect sanitaire, il y a aussi le tourisme, le social et le sport qui unit tout. C'est un événement dans un tout qui permet à la Mairie de Brazzaville de retrouver sa place », a expliqué Emma Clesh Atipo Ngapy, le deuxième adjoint au maire. Il a salué le travail de sensibilisation qui se fait autour de l'événement, tout en espérant atteindre 1000 participants lors de la 5e édition. « C'est recommandé qu'il faudrait faire du sport parce que l'organisme a forcément besoin de cela pour fortifier nos muscles. La marche est d'autant plus importante qu'il faut la pratiquer », a-t-il expliqué. Avec l'aide des différents partenaires, MCPLC a prévu de dépister cette année près de 1000 personnes à Madingou, dans le département de la Bouenza.

« Nous marchons pour la cause. Et la cause est celle du diabète. Notre premier objectif étant de faire la promotion du sport comme outil de prévention. Le second, c'est faire le dépistage » telles sont les missions assignées à cette association. Notons que la cérémonie de réception des marcheurs aura lieu le 24 mai, à la Mairie de Brazzaville.