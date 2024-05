Angola: L'indice des prix enregistre une variation de 2,61%

Luanda — L'Indice des prix à la consommation nationale (IPCN) a enregistré, de mars à avril de cette année, une variation de 2,61%, avec une accélération de 0,07 points de pourcentage.

L'information est contenue dans la fiche d'information rapide (FIR) de l'Indice des prix à la consommation national (IPCN), publiée par l'Institut national de la statistique (INE, sigle en portugais).

Selon le document, les provinces avec la plus faible variation de prix ont été Moxico (1,75%), Bengo (1,85%) et Lunda-Sul (1,88%), tandis que les plus grandes variations de prix ont été enregistrées à Luanda (3,26%), Huila (2,48%). et Cabinda (2,34%).

En ce qui concerne les classes ou domaines, la santé est en tête de la hausse des prix, avec une variation de 3,25%, suivie de l'alimentation et des boissons non alcoolisées, avec 3,13 %, de l'habillement et des chaussures (2,84 %) et des hôtels, cafés et restaurants, avec 2,59%.

L'INE indique que la variation d'une année sur l'autre est de 28,20%, enregistrant une augmentation de 17,61 points de pourcentage par rapport à celle observée au cours de la même période de l'année précédente (avril 2023). En comparant la variation annuelle actuelle avec celle enregistrée le mois précédent, on constate une accélération de 2,11%.

Prix de vente en gros

L'Indice des prix de vente en gros (IPG) a connu une variation mensuelle, de mars à avril de cette année, de 3,02%, soit 0,02 point de pourcentage de plus que le précédent.

Selon l'INE, la tendance à la variation au cours des 12 derniers mois est à la hausse.

Dans ce segment, la section B (Pêche) a connu la plus forte hausse de prix, avec 3,03 %.

La variation cumulée des produits nationaux en avril était de 11,92%.