Maroc: Fez Design Days - L'UPF met à l'honneur le savoir-faire ancestral de l'artisanat local

Fès — L'Université Privée de Fès (UPF) a donné, jeudi, le coup d'envoi du premier Salon de l'artisanat, organisé en marge de Fez Design Days, qui se tient sur le campus de l'université du 16 au 19 mai, mettant à l'honneur le talent et la créativité des artisans de la région.

En collaboration avec la direction régionale de l'Artisanat et de l'Économie solidaire de Fès et la Chambre d'Artisanat Fès-Meknès, l'UPF ouvre ses portes à un public désireux de découvrir un savoir-faire ancestral et des créations uniques.

Pour les organisateurs, ce salon sera l'occasion de rencontrer des artisans talentueux, d'explorer leurs oeuvres et de participer à des workshops pour se familiariser avec les techniques artisanales.

Dans une déclaration à la MAP, Abderrahim Belkhayat, directeur régional de l'Artisanat à Fès, a souligné que cet événement revêt une grande importance pour l'UPF et le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, précisant que "ces journées dédiées au design offrent une opportunité unique d'ouvrir l'université sur son environnement économique et social, mais aussi au ministère de nouer des liens avec les futurs architectes et bâtisseurs".

Les étudiants en Architecture et Bâtiment sont considérés comme les porteurs de l'identité marocaine de demain, a ajouté M. Belkhayat, estimant que le fait de comprendre la culture des bâtisses traditionnelles et l'artisanat leur permettra d'intégrer ces richesses dans leurs plans architecturaux futurs. "Notre objectif est de doter toutes les nouvelles constructions d'une touche d'authenticité marocaine à travers les créations artisanales. Nous voulons tendre des ponts durables entre le secteur de l'artisanat et les architectes de demain", a expliqué M. Belkhayat.

%

De son côté, Yassine Lahlou, enseignant-chercheur à l'UPF, a souligné l'importance de pérenniser cet événement, relevant que cette première édition sera inscrite dans la continuité "grâce à notre partenariat avec la direction régionale de l'Artisanat et la Chambre d'Artisanat de Fès-Meknès".

Pour M. Lahlou, l'objectif est de permettre aux futurs ingénieurs d'avoir des échanges enrichissants avec les artisans de différents corps de métier. En offrant cette opportunité de partage et d'immersion, a-t-il poursuivi, l'université souhaite sensibiliser ses étudiants à la valeur inestimable des savoir-faire traditionnels.

La dimension internationale de cet événement n'est pas en reste, comme en témoigne la présence d'une délégation espagnole de Grenade, a-t-il encore affirmé.

Lors de la cérémonie d'ouverture du Salon, Alejandro Muñoz Miranda, directeur adjoint de l'École d'Architecture de Grenade, a souligné l'importance de promouvoir ces savoir-faire séculaires, car, pour lui, "mettre en valeur l'artisanat et le travail manuel, qui se perd malheureusement de plus en plus en Espagne, est une véritable fierté. Nous espérons une future collaboration avec Fès, à travers un atelier et une exposition dédiés qui seraient organisés à Grenade".

La journée d'ouverture du Salon de l'Artisanat a été marquée par un échange interculturel riche en perspectives, célébrant l'artisanat comme vecteur de dialogue entre les peuples.