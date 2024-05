Maroc: SIEL 2024 - Rencontre de communication du SGG avec les associations

Rabat — La Direction des Associations relevant du Secrétariat général du gouvernement (SGG) a organisé, jeudi, une rencontre de communication avec les associations, dans le cadre de sa participation à la 29ème édition du Salon international de l'Édition et du Livre (SIEL) qui se tient à Rabat.

Cette rencontre, qui vient conforter l'ouverture du SGG sur son entourage, vise à renforcer les canaux de communication avec les associations et à partager les vues sur des sujets ayant trait à l'action associative, notamment les procédures concernant l'obtention de la reconnaissance d'utilité publique, l'instruction des demandes d'appel à la générosité publique et la déclaration de réception d'aide étrangère, indique un communiqué du Secrétariat général du gouvernement.

Cet évènement, auquel ont pris part plusieurs représentants d'associations des différentes régions du Royaume, a été l'occasion de faire connaitre les droits et responsabilités relatives aux associations et de présenter les garanties juridiques du droit de création d'associations, en plus de mettre en avant les missions de la Direction des Associations au SGG, précise la même source.

Le Secrétariat général du gouvernement participe à la 29ème édition du SIEL, qui se poursuit jusqu'au 19 mai, avec un stand placé sous le thème "Un arsenal juridique renouvelé : pilier de politiques publiques efficientes".

A travers sa participation à cette manifestation culturelle, le SSG aspire à créer un cadre de réflexion et d'échange de vues autour de questions juridiques d'actualité résultant du développement continu du système législatif national pour, d'une part, répondre aux exigences des politiques générales de l'État sur les plans économique et social, et pour, d'autre part, adapter l'arsenal législatif et réglementaire national aux engagements internationaux du Maroc.