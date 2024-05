Algérie: Traumatismes oculaires - L'importance de la prévention contre les accidents soulignée

ALGER — Le président de la Société algérienne d'Ophtalmologie (SAO), Pr Mustapha Djabour, a mis l'accent, jeudi à Alger, sur l'importance de la prévention contre les accidents à l'origine des traumatismes oculaires, notamment ceux affectant les enfants, à l'instar des accidents domestiques et de jeux.

"Il faut un regain d'intérêt pour la prévention contre les traumatismes oculaires induits par les accidents, notamment les plus fréquents, comme les incidents domestiques et de jeux et qui touchent plus généralement les enfants", a précisé Pr Djabour, en marge du 36ème Congrès scientifique de la SAO.

Il a plaidé, à ce propos, pour la multiplication des campagnes de sensibilisation sur cette thématique, par voie médiatique, mais aussi au niveau des établissements scolaires, crèches, espaces publics, tout en rappelant le rôle des parents sur ce type de risques pour leurs enfants.

Il est ainsi recommandé aux parents de garder les enfants loin des produits caustiques (acides, oxydants, etc), des liquides bouillants, des objets tranchants, a ajouté Pr Djabour, qui est également chef de service d'Ophtalmologie au CHU Lamine-Debaghine de Bab El-Oued (Alger).

S'agissant du suivi thérapeutique des traumatismes oculaires, le spécialiste a assuré que "quelle que soit leur nature, les services hospitaliers sont en mesure de les prendre en charge et de les réparer", ces derniers étant dotés des "moyens nécessaires pour y faire face".

Abordant, par ailleurs, le volet de la greffe de la cornée qui était problématique par le passé, le président de la SAO a affirmé que cette préoccupation "ne se pose plus aujourd'hui", précisant que le service dans lequel il exerce "reçoit les greffons de manière régulière et au fur et à mesure des besoins".

Nombre de thématiques sont programmées à l'occasion de ce Congrès, portant entre autres, sur "La terminologie et la classification des traumatismes oculaires", "Les traumatismes oculaires pénétrants chez l'enfant", et "Les particularités de la réparation juridique des traumatismes orbitaires chez l'enfant".