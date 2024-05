Algérie: Arkab prend part en Italie au Forum international sur la stratégie européenne en Méditerranée

ALGER — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, prend part aux travaux de la 3e édition du Forum international "Vers le sud: la stratégie européenne pour une nouvelle saison géopolitique, économique et socioculturelle en Méditerranée", qui se tiendra sous l'égide du gouvernement italien, les 17 et 18 mai courant, à Sorrente (Italie), a indiqué, jeudi, un communiqué du ministère.

Le ministre sera accompagné, lors de cette rencontre, d'une délégation composée des Présidents Directeurs Généraux (PDG) de Sonatrach et de Sonelgaz, et de cadres du ministère, et ce, à l'invitation de l'établissement "The European House-Ambrosetti", sous la présidence de M. Valerio De Molli.

Cette édition verra la participation de plusieurs ministres, à l'instar du ministre des Affaires européennes, de l'Italie du Sud, de la politique de cohésion, et du plan national pour la reprise et la résilience, M. Raffaele Fitto, du ministre de la Protection civile et des Politiques marines, M. Nello Musumeci, outre des présidents de sociétés italiennes et étrangères, de politiciens, d'économistes et d'intellectuels, notamment de la région de la méditerranée, selon la même source.

Ce Forum vise à "créer un espace d'échange et de concertation sur les perspectives de la croissance dans le sud de l'Italie et les pays de la méditerranée, ainsi qu'à construire une plateforme entre les secteurs public et privé aux niveaux national et international, regroupant les meilleurs acteurs privés et institutionnels et les représentants du monde académique et de la recherche dans la région de la Méditerranée, dans une initiative de "Think Tank".

Les travaux de la 3e édition du Forum porteront principalement sur la situation géopolitique actuelle et ses répercussions socioéconomiques, la sécurité alimentaire, ainsi que sur la nouvelle vision énergétique au Sud, en Méditerranée et en Italie, selon le communiqué.